Znana aktorka została brutalnie pobita przez partnera. Pokazała zdjęcia posiniaczonej twarzy

W maju tego roku były partner aktorki i ojciec jej córki - reżyser filmowy Yohan Manc - dostał wyrok ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za stosowanie przemocy wobec aktorki. Wydawałoby się, że to przywróci spokój w życiu gwiazdy. Jest jednak inaczej. Judith Chemla przyznała na Instagramie, że wciąż jest prześladowana przez oprawcę. Do wpisu dodała kilka zdjęć posiniaczonej twarzy.

Judith Chemla pokazała posiniaczoną twarz

Aktorka w instagramowym poście przyznała, że jest prześladowana przez ojca swojej córki od dłuższego czasu.

Mam tyle dowodów, że on nadal próbuje mnie skrzywdzić... Co musi się jeszcze stać, żeby zostawił mnie w spokoju? (...) Rok temu moja twarz była zraniona, sina, fioletowa pod okiem, zdeformowana. Rok temu spojrzałam na siebie w lustrze i wiedziałam, że nie mogę już dłużej ukrywać swojej twarzy... - zaczęła aktorka.

Mimo że reżyser został skazany, wciąż jest agresywny wobec aktorki i nie daje jej spokoju.

(...) Czy mam wrócić na policję po raz trzeci? Składać trzecią skargę w ciągu roku? Nie mogę już tego znieść. Żądam spokoju. Co jest wyraźniejsze niż to? - pyta Judith.

Aktorka została pobita przez partnera ponad rok temu w pobliżu Theatre du Rond-Point w Paryżu. Reżyser miał rzucić się na nią, uderzając telefonem komórkowym, co zostało zgłoszone na policję. Mężczyzna wówczas tłumaczył, że nie doszło do żadnej awantury, a jedynie do małej, rodzinnej sprzeczki. Jak widać na zdjęciach, kłamał. Do najnowszego postu byłej partnerki jeszcze się nie odniósł.

Doświadczasz przemocy domowej?

Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie: Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.