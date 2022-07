Książę William nie wytrzymał. Zaczął przeklinać na oczach widzów. Wszystko się nagrało

Od dawna wiadomo, że książę William jest fanem sportu. We wtorkowy wieczór pojawił się na trybunach kortu tenisowego, by obejrzeć ćwierćfinał Wimbledonu. Dla monarchy to był szczególnie ważny mecz, naprzeciwko Belga, Davida Goffina, stanął bowiem Brytyjczyk, Camerron Norrie. Pojedynek dla księcia był na tyle emocjonujący, że pozwolił on sobie nawet na przekleństwo po stracie punktów przez rodaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Kolejna żona Radka Majdana ma bana w TVN. Tym razem Małgorzata Rozenek

Książę William przyłapany na przeklinaniu na oczach widzów

Mecz był bardzo wyrównany i dostarczał sporo emocji kibicom na trybunach i przed telewizorami. W pewnym momencie nie zapanował nad nimi książę William. Gdy brytyjski tenisista wściekał się po tym, jak poślizgnął się w trakcie gry, kamery pokazały monarchę. Okazało się, że ten również jest mocno podirytowany. Oglądający transmisję BBC ujrzeli księcia, który nerwowo się wierci, poprawia krawat i komentuje grę rodaka, używając przekleństwa.

Nie, nie, k*rwa no nie.

Członków rodziny królewskiej obowiązuje rygorystyczna etykieta, według której w żadnym wypadku nie mogą pozwolić sobie na używanie tego typu słów publicznie. Wydaje się jednak, że mało kto jest zły na księcia. Na Twitterze można nawet odnieść wrażenie, że monarcha zyskał w oczach wielu osób.

To jest genialne. Okazało się, że książę też jest po prostu człowiekiem.

Wciąż dużo lepsze zachowanie od polityków, gdy myślą, że nikt ich nie widzi.

Każdy fan tenisa zrozumie taką reakcję.

Ostatecznie Brytyjczyk Norrie wygrał spotkanie 3:2. W półfinale zmierzy się z Novakiem Djokoviciem.

Agata Rubik wrzuciła zdjęcie, a chwilę później identyczne dodał Piotr. Przerobiła je!