Joanna Racewicz tapla się w basenie, a internauci przecierają oczy. "Jak Jennifer Lopez"

Joanna Racewicz to była dziennikarka stacji TVP, która w pewnym momencie przeszła do stacji TVN, a następnie przeniosła się do Polsatu. Popularność zyskała zaś jako prowadząca w programach, takich jak "Dzień dobry TVN" i "Panorama". Jest aktywna w mediach społecznościowych, za których pośrednictwem pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami. Na nowym zdjęciu dodanym na Instagram pozuje w basenie, a fani szybko znaleźli porównania do światowej sławy gwiazd.

Naturalna Joanna Racewicz w basenie. Zachwyceni fani dostrzegają podobieństwo do innych znanych osób

Prezenterka o charakterystycznych krótkich włosach nie przestaje zachwycać pięknym wyglądem. W mediach społecznościowych profil Joanny Racewicz śledzi grono 101 tysięcy obserwujących. Wiernych fanów uraczyła najnowszym zdjęciem, na którym pozuje nad basenem.

Opalona dziennikarka ubrana jest w ciemny kostium kąpielowy bez ramiączek, a letnią stylizację dopełniają okulary przeciwsłoneczne, zaczesane do tyłu włosy i delikatna złota biżuteria. Tajemniczy podpis pod fotografią brzmi:

"Nie dziw się, gdy ktoś robi, trzy kroki do tylu. To wcale nie musi być ucieczka. Może tylko robi rozpęd". Trzy zdania, które żyją we mnie od wczoraj. Trzy zdania, jak. Trzy kolory. Niebieski dziękuję, D.

W sekcji komentarzy aż zaroiło się od licznych komplementów w stronę prezenterki. Fani porównali ją między innymi do anioła czy bogini. Nie zabrakło jednak skojarzeń z innymi gwiazdami ze świata show-biznesu:

Wygląda tu pani jak Jennifer Lopez.

Przypomina mi się przebój Sabriny. "Boys, boys, boys". Super.

Ludzie niby piszą Jennifer Lopez, Sabrina. A ja porównam ciebie Joasiu do Joanny Krupy. Tak czy owak, jesteś Joasia Racewicz i wyglądasz obłędnie!

