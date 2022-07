Agata Rubik jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją 160 tys. użytkowników. Celebrytka udowadnia na nim, że ma ogromne poczucie humoru i dystans do samej siebie. Teraz potwierdziła to po raz kolejny, kiedy nie bała się przyznać do retuszu swoich zdjęć.

Agata Rubik pochwaliła się przerobionym zdjęciem

Agata Rubik udostępniła na Instagramie fotografię, na której w towarzystwie męża i córki pozuje w basenie. Na pierwszy rzut oka widać, że rodzina ma doskonały humor.

Takie poniedziałki lubię. Piotrze Rubik, ale mam dzięki tobie wspaniałe życie.

Niemal identyczne zdjęcie pokazał na swoim profilu Piotr Rubik. Jednak dwa kadry minimalnie się od siebie różnią. Zwróciła na to uwagę Agata na InstaStories.

Mój post vs Piotra. Znajdź różnicę.

Agata Rubik instagram.com/ agata_rubik

Chodzi oczywiście o pryszcz na czole celebrytki, którego nie znajdziecie na jej profilu. Agata Rubik przerobiła swoje zdjęcie, ale później otwarcie się do tego przyznała. Trzeba tez przyznać, że gwiazda pozwoliła sobie tylko na drobny retusz. Są natomiast gwiazdy, które zdecydowanie przesadzają z instagramowymi filtrami. Na początku czerwca fani wytknęli to Jennifer Lopez, która pojawiła się na gali MTV Movie & TV Awards. J.Lo podzieliła się w mediach społecznościowych relacją z wydarzenia, jak zwykle prezentując się bez zarzutu. Porównano jednak jej zdjęcia z oficjalną fotografią z gali. Szybko okazało się, że cera gwiazdy jest nienaturalnie "wyprasowana" i idealnie gładka.

