Magłorzata Rozenek-Majdan przez lata była jedną z najjaśniejszych gwiazd grupy TVN. Od 2012 roku prowadziła tam program "Perfekcyjna pani domu", co dało początek jej medialnej karierze. Później była jurorką w "Bitwie o dom" i "Project Runway", brała udział w "Azji Express", prowadziła "Projekt Lady" i zaliczyła sporą wpadkę z "Piekielnym hotelem". W wywiadach opowiadała o tym, że marzy jej się prowadzenie "Dzień dobry TVN", ale najwidoczniej dyrektor programowy Edward Miszczak miał inne marzenia. Teraz okazuje się, że żona Radosława Majdana popadła w niełaskę władz TVN. Udział w polsatowskim "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" ma być tylko przypieczętowaniem decyzji o banie dla celebrytki.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek odsłoniła szyję i wystraszyła fanów

Informator Plotka o banie Małgorzaty Rozenek: Problem zaczął się od jej pyskówki z Kingą Rusin

Jeden z menadżerów pracujących dla TVN w rozmowie z Plotkiem wyjawił, że Małgorzaty Rozenek nie można już zapraszać do programów stacji.

Małgorzata ma bana w TVN. Nie można jej zapraszać ani do "Dzień dobry TVN", ani na żaden wywiad. Nigdzie. Jej udział w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" był tylko gwoździem do trumny. Już wcześniej pozycja Małgorzaty w stacji spadła. Od dawna nie zapraszano jej do śniadaniówki - wyjawił informator Plotka.

Jak się okazuje, problemy Małgorzaty Rozenek w TVN-ie zaczęły się po kłótniach z Kingą Rusin, do których dochodziło kilka lat temu. Rusin w 2018 roku m.in. nazwała koleżankę ze stacji "wypindrzoną lalą", a Rozenek głośno zarzucała jej, że wykorzystuje walkę o prawa zwierząt do promocji swoich kosmetyków. Później "Perfekcyjna" nie otrzymała ważnego zaproszenia.

Problem zaczął się od jej pyskówki z Kingą Rusin. Potem Edward nie zaprosił Małgorzaty na swój ślub, a byli tam wszyscy z TVN. To był jasny sygnał, że Małgorzata popadła w niełaskę. No i teraz wisienką na torcie jest jej udział w programie Polsatu - zdradził jeden z menadżerów stacji TVN.

Dodajmy, że Małgorzata Rozenek nie jest pierwszą żoną Radka Majdana, która ma bana w TVN-ie. Do tego grona należy zaliczyć też Dodę, która wielokrotnie żaliła się na tę sytuację w mediach. Doda wstępu nie ma także do TVP i to w Polsacie znalazła swoją przystań. Wszystko wskazuje na to, że do tej stacji trafi także Rozenek.

Doda powiedziała, jakich lubi mężczyzn. Wbiła też szpilę Kurskiemu i Miszczakowi

Sytuacja robi się skomplikowana, bo kariera Małgorzaty Rozenek w Polsacie wcale nie musi trwać długo. W końcu od tygodni mówi się, że to właśnie tam przechodzi Edward Miszczak. Jeżeli więc dotychczasowy dyrektor TVN żywi do celebrytki jakąś niechęć, być może przeniesie to także na realia kolejnej stacji. Wygląda na to, że w najbliższym czasie emocji w tej kwestii nie zabraknie. Będziemy się temu przyglądać.

Edward Miszczak żegna się z kolegami. Była Kolenda-Zaleska, zabrakło Olejnik