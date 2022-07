Maffashion opublikowała oświadczenie na InstaStories, w którym potwierdziła, że jej związek z Sebastianem Fabijańskim przeszedł do historii. Mimo iż oboje są osobami publicznymi, ich relacja była prywatna. Blogerka nie zamierza dzielić się powodami rozstania. Mówiąc o rozstaniu, drżał jej głos i nie ukrywała, że związek zakończył się w trudnych okolicznościach. Mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony rodziny i bliskich, ale także fanów, za co już podziękowała. Nie wszyscy jednak wykazali się taktem i zrozumieniem. Jeden z internautów zarzucił jej, że wróciła do niej karma, bo publicznie komentowała życie prywatne innych celebrytów.

Maffashion zaatakowana przez fana: O innych łatwo się mówi, teraz wróciło. Odpowiedziała!

Maffashion mimo rozstania musiała wywiązać się ze współpracy z jedną z marek i na Instagramie opublikowała serię odważnych zdjęć. Na niektórych kadrach blogerka zapozowała topless. Fani w komentarzach przesyłali jej słowa wsparcia, ale pojawiły się i mniej życzliwe opinie. Internauta zadrwił z Kuczyńskiej.

O życiu wszystkich się wyrażać pani potrafi i krytykować, a o swoje zadbać nie potrafi. O innych łatwo się mówi, teraz wróciło - napisał jeden z internautów.

Nie przypominam sobie, abym o wszystkich się wyrażała - odpowiedziała gwiazda.

Zgryźliwy fan stwierdził, że fakt komentowania życia prywatnego innych par, które przechodziły publicznie rozstanie, bądź kryzys spowodowało, że blogerka sama musi teraz zmierzyć się z trudnymi doświadczeniami. Przypominamy, że gwiazda okazała wsparcie Magdalenie Stępień, nazywając przy tym Jakuba Rzeźniczaka "wymoczkiem". Mówiąc o Joannie Opoździe, również życzyła jej dużo siły.

Magda Stępień, Rzeźniczak, Królikowski, może teraz sobie przypomnisz? Karma wraca - odgryzł się obserwator.

Sebastian Fabijański nie komentuje rozstania. Opublikował swój utwór. Rapuje o samotności

Mimo złośliwości, w komentarzach przeważały słowa otuchy i wsparcia. Sama Julia Kuczyńska podkreśliła na InstaStories, że nie jest jej łatwo, ale wierzy w to, że z czasem będzie lepiej.