Maffashion i Sebastian Fabijański planowali wspólną przyszłość w wymarzonym domu. Imponujących rozmiarów posiadłość położona jest w okolicach Konstancina. Wnętrza willi robią duże wrażenie. Zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz budynek jest utrzymany w nowoczesnym stylu. Zobaczcie, jak mieszkali aktor i blogerka.

Tak mieszkali Maffashion i Sebastian Fabijański. W centralnym miejscu zawisły obrazy aktora

Dom Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego to prosta, minimalistyczna bryła wykończona drewnianymi elementami. Budynek jest piętrowy i ma około 200 m2. We wnętrzach domu dominują stal, drewno i beton. Ze względu na dużą liczbę okien nie są one jednak ciemne i przytłaczające.

Salon jest bardzo przestronny, utrzymany w stylu loftowym. Centralnym elementem pomieszczenia jest składająca się z segmentów, wygodna kanapa. Uwagę zwracają też betonowe ściany i ogromne okna. W pokoju wypoczynkowym nie brakuje przyciągających wzrok dodatków i dekoracji. Jednym z nich jest pasiasty fotel z okrągłym podnóżkiem.

W domu nie mogło zabraknąć obrazów autorstwa Sebastiana Fabijańskiego. Tryptyk spod pędzla aktora wisi nad oryginalnymi i prowadzącymi na piętro schodami.

Wnętrze sypialni również jest bardzo minimalistyczne i surowe. Dominują w nim beże, szarości i brązy. Całą ścianę zajmuje zabudowana szafa. Jedynymi meblami są tapicerowane łóżko oraz kamienne stoliki boczne. Uwagę przyciągają ocieplające wystrój dodatki, puszysty dywan, narzuta w stylu boho oraz oryginalna lampa.

Łazienka jest najbardziej kolorowym pomieszczeniem w domu. Na jednej ze ścian położona jest mozaika z pastelowych płytek, co stanowi ciekawy kontrast dla dominującej we wnętrzu szarości.

Blogerka i aktor mogą się cieszyć także ogromnym ogrodem. Przestrzeń zagospodarowano, sadząc ozdobne krzewy oraz porastający ogrodzenie bluszcz. Wyłożony deskami taras jest idealnym miejscem na odpoczynek. W pogodne dni miejsce zamienia się w królestwo Bastiana, syna pary.

Jak wam się podoba wystrój willi Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.