Ostatnie party "króla" Edwarda Miszczaka. Była Kolenda-Zaleska, zabrakło Moniki Olejnik

Na początku czerwca media obiegła wiadomość, że Edward Miszczak pożegna się z TVN-em. W stacji pracował od 25 lat i przylgnął do niego przydomek "króla Midasa". To on przez lata decydował o tym, z których celebrytów zrobić prawdziwe, telewizyjne gwiazdy. Dyrektor programowy postanowił pożegnać się z ekipą dziennikarzy i zaprosił ich na niezobowiązujące party. Nie wszyscy mogli w nim uczestniczyć.

Na spotkanie z Edwardem Miszczakiem przybyło spore grono dziennikarzy TVN. Zabrakło Moniki Olejnik

Na instagramowym profilu Katarzyny Kolendy-Zaleskiej pojawiło się zdjęcie ze spotkania Edwarda Miszczaka z pracownikami. Po fotografii wnioskujemy, że panowała luźna i sympatyczna atmosfera. Dziennikarze TVN-u spędzali czas rozmawiając i popijając białe oraz czerwone wino. Na przyjęciu nie zabrakło Kuby Wojewódzkiego, który pojawił się w czapce z daszkiem. W nieformalnym stroju był także Edward Miszczak, bo wybrał t-shirt, chociaż przez ostatnie lata widzieliśmy go najczęściej w garniturach.

Na zdjęciu widzimy także m.in. Martę Kuligowską, Grzegorza Kajdanowicza i Renatę Grochal. Niestety w spotkaniu nie mogła uczestniczyć Monika Olejnik, która ostatnio zachorowała na Covid-19. Nie zapomniała o niej Katarzyna Kolenda-Zaleska, która skierowała kilka słów do koleżanki.

Monika Olejnik. Brakowało nam ciebie. Szybko zdrowiej. Czekamy - napisała Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Monika Olejnik zareagowała na te słowa z wdzięcznością.

Dzięki kochani - odpisała prowadząca "Kropkę nad i".

Według doniesień medialnych Edward Miszczak ma z TVN-u przejść do Polsatu. Nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

