Sebastian Fabijański nie należy do gwiazd, które afiszują się z życiem prywatnym. Rapujący aktor rzadko udziela wywiadów, czy opowiada o szczegółach związków. Gdy czwartego czerwca wydał oświadczenie, w którym ujawnił, że jest szantażowany, wyszło również na jaw, że jego relacja z Maffashion się rozpadła. Miało mieć to związek z "projektem artystycznym" z Rafalalą. Aktor podkreślił, że nie chodziło o promocję filmu i dodał, że jest zastraszany. Jak doniósł Pudelek, była para próbowała walczyć o związek, ale terapia nie przyniosła żadnych efektów. To nie pierwsza nieudana relacja aktora, który ma za sobą kilka medialnych rozstań.

Sebastian Fabijański i Maffashion już nie są razem. To niepierwsze medialne rozstanie aktora

Sebastian Fabijański w jednym z wywiadów wyznał, że ma problemy z otworzeniem się przed drugą osobą i budowaniem związku. Aktor nie ukrywał, że w przeszłości miał trudną sytuację rodzinną.

Jestem trochę dzikusem, mam problem w relacjach z ludźmi. (…) Mam zbudowany swój wewnętrzny bardzo szeroki świat", mówił aktor w programie Kuby Wojewódzkiego.

Fabijański od kwietnia 2014 roku był związany z Agnieszką Więdłochą, z którą spotykał się przez dwa lata. Para nie komentowała relacji, aktorzy nie podali też powodów jej zakończenia. Pół roku po rozstaniu artystka przyjęła zaręczyny Antoniego Pawlickiego, z którym rozstała się na krótko przed wejściem w relację z rapującym aktorem.

Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki KAPiF.pl / KAPiF.pl

Sebastian długo nie leczył złamanego serca i wkrótce zaczął być widywany w towarzystwie Olgi Bołądź. Z początku ukrywali związek, ale z czasem zaczęli pojawiać się razem na ściankach. W 2017 roku się zaręczyli i wydawało się, że ich relacja robi się coraz poważniejsza. We wrześniu 2018 wydało się, że podjęli decyzję o rozstaniu.

Olga Bołądź, Sebastian Fabijański Screen z Instagram.com/olgaboladz/

Spekulowano, że aktora połączyło uczucie z Marianną Zydek, która towarzyszyła mu na Festiwalu Filmowym w Gdyni, jednak żadne z nich nie odniosło się do spekulacji. Aktorzy zagrali główne role w filmie "Kamerdyner".

Sebastian Fabijański i Maffashion już nie są razem. To nie pierwsze medialne rozstanie aktora Fot. East News

Aktora przyłapano również w towarzystwie modelki Laury Mancewicz. Fotoreporterzy zrobili im zdjęcia podczas jednej z imprez, gdzie świetnie bawili się do czwartej nad ranem. Wówczas pojawiały się plotki o ich romansie, jednak zainteresowani nabrali wody w usta.

Rozalia Mancewicz, Natalia Mancewicz i Laura Mancewicz KAPIF.pl

Wydawało się, że Sebastian Fabijański znalazł prawdziwe szczęście u boku Maffashion. Z początku starannie się ukrywali. Związek oficjalnie potwierdzili w styczniu 2020. Uchodzili za jedną z ciekawszych par show-biznesu. 10 września 2020 powitali na świecie syna, któremu dali na imię Bastian. Julii Kuczyńskiej udało się ukryć ciążę prawie do samego rozwiązania. W lipcu 2021 roku potwierdziła zaręczyny z aktorem. Niestety, i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Po głośnym oświadczeniu Fabijańskiego, blogerka ujawniła, że rozstała się z ojcem swojego dziecka w trudnych okolicznościach.

Maffashion i Sebastian Fabijański Instagram/maffashion_official

