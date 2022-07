Księżna Kate dla wielu kobiet jest ogromną inspiracją, nie tylko w kwestii mody. Regularnie występuje publicznie i rzadko kiedy zalicza modowe faux pas. Tym razem w towarzystwie księcia Williama zjawiła się w All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), aby obejrzeć pierwszy dzień ćwierćfinałowego etapu Wimbledonu. Arystokratka postanowiła po raz kolejny wykorzystać sukienkę, którą miała na sobie niecały miesiąc wcześniej. To nie pierwszy raz, gdy zakłada tę samą stylizację na inną okazję.

Księżna Kate na Wimbledonie. Tę sukienkę miała na sobie miesiąc wcześniej

Księżna Kate jest zagorzałą fanką tenisa i praktycznie co roku pojawia się na prestiżowym Wimbledonie, gdzie o tytuł walczą największe gwiazdy rankingu. We wtorek 5 lipca arystokratka razem z księciem Williamem zasiedli na trybunach przed ćwierćfinałowym meczem tenisowym mężczyzn, który zostanie rozegrany pomiędzy Novakiem Djokovicem i Jannikiem Sinnerem.

Księżna Kate miała na sobie niebieską sukienkę w kropki od Alessandry Rich. Za plisowaną kreację trzeba zapłacić około dziesięć tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy żona księcia Williama jest widziana w tym zestawie. W eleganckiej sukni z wcięciem w talii zadebiutowała podczas obchodów platynowego jubileuszu królowej Elżbiety.

Książę William postawił na jasnoszarą marynarkę w kratę i granatowe spodnie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Trzeba przyznać, że księżna Kate rozsądnie podchodzi do kwestii związanych ze zrównoważoną modą i mimo nieograniczonego budżetu chętnie wybiera kreacje, które miała już na sobie.