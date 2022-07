We wtorek mediami wstrząsnęła informacja o rozstaniu jednej z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. O kryzysie w związku Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego mówiono od dawna, jednak fani długo mieli nadzieję, że to tylko plotki. Niestety, okazały się one prawdziwe. Teraz Julia Kuczyńska wydała oświadczenie w tej sprawie.

Zobacz wideo Maffashion wydała oświadczenie i potwierdza rozstanie z Fabijańskim

Maffashion komentuje rozstanie z Sebastianem Fabijańskim

Wspomniane plotki nabrały na sile w połowie marca, gdy wybuchła głośna afera, której bohaterami byli Rafalala i Sebastian Fabijański. Celebrytka miała spędzić z aktorem wieczór, a później chwaliła się tą informacją na Instagramie. Długo utrzymywano, że całe spotkanie odbyło się w ramach promocji najnowszego projektu z udziałem aktora. W poniedziałek jednak Fabijański wydał oświadczenie, w którym napisał, że nie chodziło o żadne przedsięwzięcie. Oprócz tego wyjawił, iż od jakiegoś czasu jest szantażowany. Teraz Julia opublikowała nagranie na InstaStories, na którym wyznała, że jest w kiepskiej kondycji emocjonalnej.

Słuchajcie, to jest ten moment, w którym nagram to stories, które ciekawi wiele osób. Czekałam na moment, aż będę gotowa bardziej psychicznie, stabilnie, bo nie jest łatwo. I nie wiem, czy jestem gotowa, ale skoro już pojawili się informatorzy, rzekomi, mam swoje podejrzenia, którzy tak wszystko wiedzą... Jest dużo przekłamań, złe umiejscowienie w czasie. Tak, jak mówiłam, komuś zależało na tym, żeby uprzedzić mój komunikat, odbierając mi możliwość przedstawienia swojej wersji - zaczęła.

W dalszej części wypowiedzi Maffashion podkreśliła, że nie zamierza opowiadać publicznie o brudach ze swojego związku z Sebastianem. Rozstała się z nim trzy tygodnie temu.

Chcę podkreślić, że nie mam zamiaru wywlekać, prać brudów... To nie jestem ja. Jeśli chodzi o związki, zawsze byłam, oszczędna i jeśli chodzi o ten związek, to on też nie był medialny, choć my jesteśmy osobami publicznymi.

Mogę tylko dodać, bo to mnie boli. Nie dystansowałam się od nikogo z dzieckiem. To był moment, że potrzebowałam, żeby ktoś był. Pozdrawiam was serdecznie, to będzie moja jedyna wypowiedź.

Warto wspomnieć, że Maffashion i Sebastian Fabijański doczekali się syna. Bastek przyszedł na świat we wrześniu 2020 roku.

Fabijański o kryzysie z Maffashion. "Panowała atmosfera pretensji do mnie"