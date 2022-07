Od czasu tragicznego wypadku w 2019 roku, w którym zginął jej mąż, Agnieszka Woźniak-Starak nie opowiada za dużo o życiu prywatnym. Na dość długi okres dziennikarka całkowicie wycofała się także z mediów, a do pracy w telewizji powróciła dopiero w 2020 roku, przyjmując posadę w "Dzień dobry TVN". Mimo że Woźniak-Starak jest już bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie rozmawia z dziennikarzami, o jej życiu uczuciowym wiadomo niewiele. Czyżby miało się to zmienić? Dziennikarka na początku lipca wybrała się nad polskie morze, gdzie paparazzi przyłapali ją w towarzystwie pewnego mężczyzny.

Agnieszka Woźniak-Starak na spacerze z tajemniczym partnerem

Prowadząca "Dzień dobry TVN" pojechała do Trójmiasta, aby wziąć udział w odbywającym się na przełomie czerwca i lipca Open'erze. Woźniak-Starak nie ograniczyła wycieczki jedynie do wizyty w Gdyni - udała się także do Sopotu i to właśnie tam była widziana podczas spaceru z mężczyzną.

W grupie znajomych spacerowali po sopockim molo, po czym udali się do jednej z restauracji, aby na chwilę odpocząć od upału. Siedząca obok tajemniczego partnera Woźniak-Starak była wyraźnie szczęśliwa i zrelaksowana. Po orzeźwieniu się chłodnymi napojami kontynuowali przechadzkę.

Agnieszka Woźniak-Starak z tajemniczym partnerem

Chociaż portale spekulują, że mężczyzna to nowa miłość dziennikarki, ona sama nie zdradzała jeszcze, czy rzeczywiście z kimś się spotyka. Trudno wywnioskować cokolwiek także ze zrobionych przez paparazzi zdjęć - podczas spaceru w Sopocie nie było widać między nimi żadnych czułych gestów.

W grudniu ubiegłego roku Pudelek informował, że Agnieszka Woźniak-Starak związana jest z warszawskim restauratorem, który jest właścicielem kilku stołecznych lokali. Z informacji portalu wynika, że spotykają się od końca 2020 roku.