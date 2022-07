Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Wiele naszych rodzimych gwiazd chętnie eksponuje ciążowe krągłości i otwarcie porusza tematy macierzyństwa. Maja Hyży i jej odsłaniające zaokrąglony brzuch kreacje na ściankach nie raz wzbudzały zainteresowanie i kontrowersje. Kasia Sokołowska w ciąży promienieje, a Ola Żebrowska dumnie pręży brzuch w bikini i pokazuje zmieniające się ciało, nawołując do pokochania go takim, jakie jest. Mają odmienne historie i są na różnych etapach życia, ale łączy je jedno - celebrują swój stan i korzystają z życia pełnymi garściami. Do tego wyglądają pięknie i podejmują odważne modowe decyzje, uwielbiają kolor i przylegające do ciała kroje. Jak wyglądają celebrytki, które w tym roku urodzą?

Maja Hyży

Termin porodu Mai Hyży planowany jest na lipiec. Piosenkarka jest już mamą trojga dzieci. Z małżeństwa z Grzegorzem Hyży ma dziewięcioletnich bliźniaków Wiktora i Aleksandra. Jest też mamą Antoniny, która urodziła się w 2020 roku. Popularna mama chętnie dzieli się z obserwatorami relacjami z przebiegu ciąży i zdjęciami z wyeksponowanym brzuchem.

Świadoma swojego ciała i zmian, które na nim powstają i zostają już na zawsze - czytamy w opisie zdjęcia udostępnionego na Instagramie piosenkarki.

Kasia Sokołowska

Katarzyna Sokołowska, jurorka "Top Model", podzieliła się wesołą nowiną o ciąży w Wielkanoc. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji, na których pokazała ciążowe krągłości i tą informacją całkowicie zaskoczyła fanów. Katarzyna Sokołowska urodzi w tym roku pierwsze dziecko.

Cuda się zdarzają. Alleluja! Wspaniałych Świąt dla was! Dla nas nie mogły być lepsze - czytamy pod postem.

Magdalena Lamparska

Magdalena Lamparska, aktorka znana z kontrowersyjnego filmu "365 dni", jest już w drugiej ciąży. Aktorka podzieliła się tą informacją z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Ojcem dziecka jest dziennikarz podróżniczy, Bartosz Osumek.

To zawsze dla mnie ważny czas. Pełen cierpliwości, pokory, spokoju, oczekiwania na nowe życie. "Stan błogosławiony" nie zawsze jest łaskawy, pod wieloma względami: fizycznym i emocjonalnym. Nie jesteśmy w stanie go zaplanować. Do tego głowa pełna zmartwień i nadziei, żeby wszystko było dobrze, prawda moje Drogie Panie? - napisała pod jednym ze zdjęć.

Paulina Chapko

Paulina Chapko to aktorka znana z serialu "Na wspólnej". O ciąży poinformowała na swoich mediach społecznościowych w maju 2022 roku. Ojcem dziecka aktorki jest znany ekwadorski piłkarz, Joel Valencia.

Aleksandra Żebrowska

Aleksandra i Michał Żebrowscy są rodzicami trzech chłopców: Franciszka, Henryka i Feliksa. W tym roku do rodziny dołączy czwarte dziecko, o czym para poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Płeć nie jest jeszcze ujawniona, ale fani mocno trzymają kciuki, żeby wreszcie urodziła się dziewczynka.

Lara Gessler

Do szeregu znanych mam oczekujących na poród dołącza też Lara Gessler, córka najbardziej znanej i lubianej restauratorki w Polsce - Magdy Gessler. Lara jest już mamą Neny, która urodziła się w 2020 roku. Cukierniczka wyjawiła już płeć kolejnego dziecka, tym razem będzie to chłopiec.

Hanna Żudziewicz

Hanna Żudziewicz i jej partner Jacek Jeschke to para znana z parkietu "Tańca z Gwiazdami". Radosną informacją podzielili się z fanami z okazji dnia mamy. Opublikowali zdjęcie z USG i napisali, że w ich życiu szykują się wielkie zmiany. Para nie zwolniła tempa, ostatnio przyszli rodzice opublikowali filmik z plaży z "pożegnalnego tańca wakacji". Ilość piruetów wykonanych przez tancerzy nie jedną mamę przyprawiłaby o mdłości.

Lili Antoniak

Blogerka znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" podzieliła się radosną nowiną na swoje 31. urodziny. Antoniak wyzwała, że długo starała się o ciążę, ale finalnie się udało i właśnie oczekuje na narodziny drugiego dziecka.

