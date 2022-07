"Loża prasowa" to program publicystyczny TVN24, w którym dziennikarze komentują bieżące wydarzenia polityczne. Gościem jednego z wyemitowanych na początku lipca odcinków był Michał Kolanko, który zauważył, że prowadzona przez partię rządzącą nagonka na osoby LGBT może być dla PiS-u kluczem do wygranej w kolejnych wyborach. Słowa dziennikarza zostały odebrane jako usprawiedliwianie ataków na osoby transseksualne i wywołały oburzenie zarówno w studiu telewizyjnym, jak i w komentarzach na Twitterze. Głos w sprawie zabrała również dziennikarka magazynu "Wprost", Joanna Miziołek, która bardzo jednoznacznie stanęła po stronie Kolanki.

Joanna Miziołek krytykuje "Lożę prasową". Dziennikarce zarzucono hipokryzję

W programie TVN Michał Kolanko zwrócił uwagę, że PiS z premedytacją krytykuje osoby należące do tęczowych środowisk, aby zmobilizować elektorat. Powiedział także, że "polityka nie jest łyżwiarstwem figurowym" i nie liczy się styl, ale wygrana. Pozostali goście "Loży prasowej" zgromadzeni w studiu bardzo ostro zareagowali na słowa dziennikarza, podkreślając, że nawet w polityce istnieją rzeczy, których w żaden sposób nie można usprawiedliwiać. Goście "Loży prasowej" zaczęli się przekrzykiwać i tak naprawdę trudno jednoznacznie orzec, czy Kolanko faktycznie bronił homofobicznych zagrywek, czy jedynie stwierdził, do czego zdolna jest partia rządząca. Do tej drugiej wersji przychyla się Joanna Miziołek, która uznała, że nie traci wiele, nie będąc widzką tvn-owskiego programu.

Nigdy w życiu nie widziałam tego programu i widzę, że nic nie straciłam. Michał, trzymaj się - napisała na Twitterze.

Dziennikarka dość jasno zasugerowała, że o "Loży prasowej" nie zdarzyło się jej usłyszeć. Zapomniała chyba, że w internecie nic nie ginie. Związany z TVN producent telewizyjny wytknął dziennikarce, że nie tylko sama wystąpiła kiedyś w programie, ale też chwaliła się tym na Twitterze.

W tvn-owskim programie Miziołek pojawiła się zresztą niedawno, bo w maju ubiegłego roku. Dziennikarka twierdzi jednak, że fakt, iż gościła w "Loży prasowej", nie jest dowodem na to, że program ogląda. Podkreśliła także, że śledzenie siebie samej na ekranie świadczyłoby o wybujałym ego.

Dowód na to, że oglądam, czy że wystąpiłam? Podziwiam te wasze dziennikarskie śledztwa od wczoraj. Zaczynam żałować, że nie mam stacji. Ale też nie mam takiego ego, żeby samą siebie oglądać - odpowiedziała.

Kłamstwo zarzucili dziennikarce także inni użytkownicy Twittera. Joanna Miziołek stanowczo broni się, zaznaczając, że nie ma nawet kanału TVN24, a telewizję i tak ogląda rzadko. Na ironiczne pytanie jednej z internautek, czy nie obejrzała żadnego odcinka "Loży prasowej" chociażby w ramach przygotowania przed wejściem na wizję, dziennikarka, niestety, nie odpowiedziała.