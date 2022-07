Khloe Kardashian 27 czerwca obchodziła 38. urodziny, jednak dopiero teraz pochwaliła się zdjęciami z imprezy. Było luksusowo i bardzo różowo.

Khloe Kardashian w różowej lateksowej sukience. Patrzymy na kreacje jej córek

Khloe Kardashian opublikowała na Instagramie zdjęcia z imprezy urodzinowej. Na niemal każdym pozuje na tle ściany z różowych balonów. Różowe jest zresztą wszystko - kusa i obcisła lateksowa kreacja solenizantki, jej szpilki, jak i cekinowa sukienka True Thompson. Córka celebrytki miała też na sobie sportowe buty i złotą biżuterię. To, co rzuca się w oczy, to jakość zdjęć. Widać, że Kardashian przy nich "majstrowała" i nieco poprawiła. Retusz jest widoczny gołym okiem. Serię zdjęć 38-latka okrasiła wpisem, w którym dziękuje fanom za życzenia urodzinowe.

Dziękuję wam wszystkim za całą urodzinową miłość. Zostałam przytłoczona miłością, życzeniami i jestem tak bardzo wdzięczna. Zrobiliśmy około 400 zdjęć, żeby mieć kilka z dziewczynami. Te są najlepsze, jakie mamy, ale uwielbiam je - napisała.

Fani komentują

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Niektórzy nadal składali Kardashiance życzenia. Inni podziwiali fotografie.

Wyglądasz dokładnie jak Barbie!

Wspaniałe zdjęcie.

Królowa! Wyglądałaś doskonale - czytamy.

Przypomnijmy, że Khloe Kardashian ostatnio przeszła metamorfozę i chętnie chwali się szczuplejszą sylwetką. Od emisji pierwszego odcinka "Z kamerą u Kardashianów" (2007 rok) bardzo zmieniły się też jej siostry. Matemorfozę mają za sobą też jej rodzice. Zwłaszcza Caitlyn Jenner, która rozpoczęła proces tranzycji w wieku 64 lat.

Ich stare zdjęcia zestawione z aktualnymi znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.