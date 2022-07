Justyna Steczkowska pokazała córkę, paradując po lotnisku. Ale wiercipięta!

Justyna Steczkowska, która niedawno obchodziła 25-lecie działalności artystycznej, jest cały czas bardzo aktywna zawodowo i nic nie wskazuje na to, aby planowała zniknąć z mediów. Wręcz przeciwnie - wiosną 2022 roku ukazała się 17. już płyta gwiazdy, a w dodatku Steczkowska na dobre zadomowiła się w fotelu trenerskim "The Voice of Poland". Jesienią artystka ma wrócić do programu, co zresztą skłoniło Edytę Górniak do rezygnacji z udziału w muzycznym show. Na razie jednak Justyna Steczkowska odpoczywa od pracy i show-biznesowych dram, a na Instagramie chwali się relacjami z wakacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo ocenia występ Steczkowskiej z Dodą

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Justyna Steczkowska pokazała córkę. Wybrały się na wspólne wakacje

Zdecydowana większość gwiazd podczas prywatnych wizyt w miejscach publicznych stara się wtopić w tłum i nie robić wokół siebie zamieszania, które mogłoby ściągnąć wzrok ciekawskich fanów. Justyna Steczkowska ewidentnie nie ma z tym problemu. Jak zaprezentowała w krótkim filmiku na Instagramie, na lotnisku maszerowała ubrana w jaskraworóżowy kombinezon z błyszczącym paskiem, a stylizację dopełniła sandałkami na obcasie i kapeluszem.

Przebojowy strój ewidentnie nie robił wrażenia na córce wokalistki, która sprawiała wręcz wrażenie odrobinę znużonej. Dziewięcioletnia Helena położyła się na walizce i odbijając się nogami, jechała na bagażu obok mamy, która maszerowała po terenie lotniska jak po wybiegu.

Ubiór Steczkowskiej przyciągnął za to uwagę Sławomira, który w zabawny sposób wypunktował, że tak ubrana raczej nie uniknie ciekawskich spojrzeń.

Cześć, tu Sławomir. Grunt, to się nie rzucać w oczy na lotnisku - napisał w komentarzu pod postem.

Pokój córek to małe królestwo. Jak Przybysz i Dąbrowski urządzili mieszkanie?

Towarzysząca gwieździe na wakacjach Helena to najmłodsze z trójki dzieci Justyny Steczkowskiej. Wraz z mężem Maciejem Myszkowskim doczekali się jeszcze dwóch synów - urodzonego w 2000 roku Leona i młodszego o pięć lat Stanisława.