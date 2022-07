Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

O tym, że Adele ma wybitny głos, wiedzą wszyscy. Fani piosenkarki zdają sobie też sprawę, że artystka ma nieprawdopodobne poczucie humoru i dystans do siebie. Teraz udowodniła to po raz kolejny podczas koncertu w londyńskim Hyde Parku. Nagranie z nietypowym zachowaniem Adele stało się hitem Internetu.

Adele na koncercie zaskoczyła fanów i podciągnęła spódnicę

Adele wystąpiła na British Summer Time Hyde Park. To impreza organizowana od 2013 roku przez American Express. Brytyjka podczas koncertu była ubrana bardzo elegancko. Postawiła na wieczorową, spektakularną kreację od domu mody Schiaparelli. Czarna suknia z odsłoniętymi ramionami świetnie komponowała się z błyszczącą spódnicą. W pewnym momencie jednak Adele zaskoczyła fanów i postanowiła zademonstrować im, że przez cały czas występowała bez butów. Na stopach miała jedynie grube, czarne grube skarpety.

Kiedy uczestnicy koncertu ujrzeli sportową część garderoby, wybuchli śmiechem. Wtórowała im piosenkarka, która po raz kolejny udowodniła, że nie boi się żartować i zachowywać naturalnie na oczach tłumu. W lutym tego roku wybrała się do jednego z najsłynniejszych gejowskich klubów - londyńskiego Heaven. Jak wynika z nagrania jednej z obecnych w nim osób, początkowo bujała się w tłumie do hitu "It's Raining Men". W końcu w wyraźnie szampańskim nastroju, wspięła się na scenę i zaczęła odważnie tańczyć na rurze niczym tancerka pole dance.

