Jakub Rzeźniczak zachwycony naturalną wersją ukochanej. "Bez makijażu najpiękniej"

Życie miłosne Jakuba Rzeźniczaka to materiał na telenowelę. I to taką z gatunku tych bardziej tandetnych. Piłkarz wyrobił sobie opinię wyjątkowo kochliwego i niestałego w uczuciach. Może jednak do tej pory nie trafił na wymarzoną wybrankę? W ostatnim czasie w mediach głośno było o jego skomplikowanych relacjach z byłą partnerką i matką jego dziecka, Magdaleną Stępień. Rzeźniczak nie ukrywa jednak, że od kilku miesięcy układa już sobie życie u boku nowej kobiety, Pauliny Nowickiej. I wręcz rozpływa się nad nią na Instagramie.

Paulina Nowicka jest dość aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 50 tysięcy użytkowników. Wybranka Jakuba Rzeźniczaka relacjonuje tam swoje wyjścia do modnych knajp. Ostatnio dodała zdjęcie, na którym uśmiechnięta pozuje przy lampce szampana. W dodatku bez grama makijażu na twarzy.

Post spodobał się partnerowi Nowickiej, ponieważ zdobył się na komplement.

Bez makijażu najpiękniej, tak, jak uwielbiam - skwitował Jakub Rzeźniczak.

Trzeba przyznać, że to wyjątkowo zdrowie podejście, godne pochwały. Tym bardziej trzymamy kciuki za powodzenie w związku i stałość w uczuciach. Może tym razem.

Warto dodać, że według relacji przyjaciółki Magdaleny Stępień, Paulina Nowicka wraz z Jakubem Rzeźniczakiem pojawili się w Izraelu. Celem ich podróży były odwiedziny u Oliwiera, syna piłkarza, który przebywa tam w szpitalu onkologicznym. Piłkarz w rozmowie z "Party" wspominał jednak, że podczas ostatniego pobytu w Izraelu widział się z synem zaledwie 15 minut.

Komunikacja między mną a Magdą jest na słabym poziomie. (...) Chcę lecieć do Izraela. Nie wiem tylko, jak będzie ta wizyta wyglądała, bo Oliwier nie przebywa w szpitalu na stałe. Jeździ tam z mamą tylko na badania i podawanie leków - takie sesje lecznicze trwają do pięciu dni - a poza szpitalem jest z Magdą w hotelu - wyznał Jakub Rzeźniczak.

