Popek wystawały palce z sandałków, a Kaczyński założył dwa różne buty. Wpadek było więcej

Już z klasycznej bajki o Kopciuszku wiemy, że jeden but może odmienić czyjeś życie. Niestety źle dobrane obuwie potrafi nie tylko zrujnować stylizację, ale też być prawdziwym utrapieniem dla ich właściciela. Dziś przypominamy kilka spektakularnych wpadek gwiazd w kwestii obuwia. Aż trudno uwierzyć, że założyły coś takiego.

Katarzyna Cichopek w siedmiomilowych butach

Katarzyna Cichopek w ostatnich tygodniach jest na ustach wszystkich, a to za sprawą głośnego rozstania z Marcinem Hakielem i zbliżającej się sprawy rozwodowej. Jednak parę miesięcy temu uwagę internautów zwracały bardziej stylizacje prowadzącej "Pytania na śniadanie". Przy jednej z nich pojawiło się sporo krytycznych uwag. Wszystko przez zbyt duże buty. Pojawiły się nawet przypuszczenia, że te sandały są chyba po starszej siostrze.

Buty chyba lekko za duże. To chyba po starszej siostrze.

Joanna Liszowska na niebotycznych koturnach

Swego czasu Joanna Liszowska była jedną z gwiazd programu Polsatu "Jak oni śpiewają?". W show pojawiała się w wyrazistych, scenicznych stylizacjach. Często także na niebotycznych koturnach. Tak wysokie buty nie mogły być wygodne. Co więcej, wydaje się, że niektóre palce bardzo chciały uciec od tej sytuacji i najzwyczajniej nie mieściły się w tym bucie.

Joanna Liszowska, Krzysztof Ibisz Fot. KAPiF

Anna Popek w zbyt małych sandałkach. Palce żyją swoim życiem

Anna Popek, czyli jedna z ulubionych prezenterek prezesa Jacka Kurskiego, od lat zaszczyca stołeczne ścianki swoją obecnością. Dziennikarka nie popisała się jednak, gdy pokazała się w dużo za małych butach. Ewidentnie przydałby się większy rozmiar sandałek, ponieważ w tych nie mieściły się palce.

Anna Popek Fot. Piotr Folek/ reporter/ EN

Popek na ściance w za ciasnych butach. Oderwać wzroku nie pomogła nawet sukienka

Doda w ogromnych, kosmicznych buciorach

Doda jest jedną z tych gwiazd, które non stop pokazują się w nowych, czasem bardzo ekstrawaganckich i odjechanych butach. Przez lata obecności w show-biznesie uzbierała się całkiem pokaźna kolekcja. Niestety nie wszystkie wybory były trafione. W 2011 roku na otwarciu SHOW Clubu Doda pojawiła się w zdecydowanie za dużych butach.

Doda Fot. KAPiF

Beata Kozidrak uwielbia wysokie buty. Niestety zdarzają się za ciasne

Beata Kozidrak słynie z wysokich butów, które wkłada na scenę. Swego czasu utarło się nawet, że kozaki za kolano to jej znak rozpoznawczy. Lubi też szpilki. Niestety piosenkarka też nie ustrzegła się wpadki. Na nagranie programu "Tak to leciało" założyła zbyt ciasne buty na platformie. To musiało boleć.

Beata Kozidrak Fot. TRICOLORS/EN

Jarosław Kaczyński w dwóch różnych butach

Zdarzają się jednak wpadki jeszcze bardziej widowiskowe. Jedną z nich zaliczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na jedno z partyjnych wydarzeń Jarosław Kaczyński przyszedł w dwóch różnych butach. Na zdjęciu wyraźnie widać, że jeden but ma zaokrąglony czubek i sznurówki, drugi z kolei nie ma sznurówek i ma kwadratowy czubek. Co tam się stało?

Jarosław Kaczyński zaliczył modową wpadkę. Włożył dwa inne buty