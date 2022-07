Fani wspierają Maffashion po oświadczeniu Fabijańskiego. "Nie zasłużyłaś na to"

Informacje o tym, że Maffashion i Sebastian Fabijański przechodzą trudne chwile, pojawiły się już na początku tego roku, a przybrały na sile, gdy w połowie marca wybuchła głośna afera z udziałem aktora. Wówczas do mediów trafiły nagrane przez Rafalalę krótkie filmy, na których towarzyszył jej tajemniczy mężczyzna. Później transseksualistka zdradziła, że był to właśnie partner Julii Kuczyńskiej. Już wtedy spekulowano, że para przechodzi kryzys. Oprócz tego narzeczeni pojawili się niedawno na tej samej imprezie, jednak nie rozmawiali ze sobą, a także unikali kontaktu wzrokowego. Czy rzeczywiście się rozstali? Do tej pory oboje nie skomentowali plotek.

REKLAMA

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Zobacz wideo Maffashion na Instagramie oprowadza fanów po domu

Fani ostro o aferze z udziałem Fabijańskiego

W sieci rozpętała się burza po tym, jak Sebastian Fabijański przerwał milczenie i wydał oświadczenie w sprawie "projektu artystycznego" z Rafalalą. Aktor podkreślił, że jest zastraszany i zamierza wkroczyć na drogę sądową. Oprócz tego dodał, że Maffashion i jego najbliższa rodzina przechodzą teraz bardzo trudne chwile.

Przepraszam wszystkich swoich bliskich za to, że muszą być częścią tego, co się dzieje i w wielu wypadkach dostawać za to rykoszetem. Nie zasłużyli na to. Proszę też wszystkich o zaprzestanie pisania tych szyderczych i obrzydliwych komentarzy pod adresem Julii Kuczyńskiej. Ona z tym nie ma nic wspólnego. A o sytuacji między nami też w swoim czasie osobno poinformujemy.

Trzy godziny później Maffashion opublikowała na Instagramie post, w którym zareklamowała stroje kąpielowe. Fani, zamiast jednak komentować zdjęcia, skorzystali z okazji i zaczęli dopytywać Kuczyńską o szczegóły jej relacji z Fabijańskim.

Czyli jednak to prawda, że rozstaliście się z Sebastianem? - zapytał jeden z internautów.

Wiele osób okazało również wsparcie Maffashion.

Maff, przykro mi. Nie zasłużyłaś na to.

Mam nadzieję, że winny zostanie ukarany, ale szkoda, że obrywa się tym, którzy na to nie zasłużyli.

Dużo spokoju dla ciebie.

Czemu dyskusje o Rafalali nie odbywają się na profilu Sebastiana tylko tu? Bo obrywa się Maff - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Maffashion nie zareagowała jednak na żaden z powyższych komentarzy.

Fabijański o "projekcie artystycznym" z Rafalalą: Jestem szantażowany i zastraszany