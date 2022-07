Hasnat Khan jest brytyjsko-pakistańskim kardiochirurgiem. Szerszą rozpoznawalność przyniósł mu jednak związek z księżną Dianą. Ich relacja trwała niemal dwa lata. Tej miłości nie udało się pokonać przeszkód. Nadmierne zainteresowanie mediów doprowadziło do rozstania Lady Di i jej ukochanego. Jak potoczyło się życie Khana po rozstaniu z "królową ludzkich serc"?

Hasnat Khan i księżna Diana - historia miłości

Hasnat Khan i księżna Diana po raz pierwszy spotkali się w 1985 roku w szpitalnej poczekalni. Ponoć to "królowa ludzkich serc" była bardziej zafascynowana kardiochirurgiem niż on nią. Lady Di zaczęła coraz częściej pojawiać się w szpitalu pod pretekstem odwiedzin przyjaciela, którego operował Khan. Po dwóch tygodniach księżna Walii i lekarz umówili się na pierwszą randkę. Znajomość zaczęła powoli się rozwijać, a pracownicy placówki twierdzili, że często pojawiała się tam kobieta w ciemnych okularach i czarnej peruce. Księżna często towarzyszyła ukochanemu podczas nocnych dyżurów. Związek pary wyszedł na jaw, kiedy Lady Di wysłała lekarzowi kwiaty na adres służbowy. Podstępem udało zdobyć się adres nadawcy. Wiadomość natychmiast dotarła do dziennikarzy i następnego dnia na Khana czekał już tłum fotoreporterów. Mężczyzna nie wiedział jeszcze wtedy, że to media pogrzebią jego nowy związek. Księżna Walii utrzymywała jednak, że odwiedza oddział kardiochirurgii, aby spotkać się z nieuleczalnie chorymi pacjentami i wesprzeć ich na duchu. Na jakiś czas udało jej się oszukać tabloidy.

Khan również odwiedzał swoją wybrankę. Do Pałacu Kensington miał być "przemycany" w bagażniku przez kamerdynera. Dzięki związkowi z lekarzem Lady Di doceniła uroki "zwykłego" życia. Podobno uwielbiała gotować dla ukochanego, pod jego nieobecność sprzątała mu mieszkanie i prasowała koszule. Księżna nie mogła pogodzić się z tym, że kardiochirurg ma coraz więcej pracy, więc notorycznie zakradała się do szpitala w przebraniu. Ponoć Diana i Hasnat mieli rozmawiać o sformalizowaniu związku. Według relacji przyjaciół, Lady Di pragnęła mieć córkę z kardiochirurgiem. Khan namawiał księżną Walii na przeprowadzkę do Pakistanu. Uważał bowiem, że ich miłość ma szansę przetrwać wyłącznie z dala od brytyjskich mediów. Rodzina lekarza nie była jednak przychylna wobec "królowej ludzkich serc". Niedługo potem księżna Diana jako świadek wzięła udział w operacji serca, którą przeprowadzał doktor Hasnat Khan. Wydarzenie transmitowano w telewizji. Od tego momentu media zaczęły rozpisywać się o nowym wybranku Lady Di.

Richard Kay skontaktował się w tej sprawie z asystentką księżnej. Diana wszystkiemu zaprzeczyła i nazwała doniesienia "totalną bzdurą". Słowa ukochanej zabolały kardiochirurga na tyle mocno, że zerwał z nią kontakt na trzy tygodnie. Księżna Walii postanowiła skupić się na działalności charytatywnej. W międzyczasie w jej życiu pojawił się Dodi Al-Fayed. Kiedy po jakimś czasie Diana ponownie spotkała się z lekarzem, jej serce było zajęte przez innego mężczyznę. Kilka dni potem księżna udała się do Paryża, gdzie umówiła się z nowym wybrankiem. To właśnie tam doszło do tragicznego wypadku, w którym poniosła śmierć.

Hasnat Khan - jak potoczyły się dalsze losy ukochanego księżnej Diany?

Hasnat Khan mocno przeżył śmierć księżnej Diany. Podobno twierdził, że gdyby był na miejscu, mógłby uratować ukochaną. Na pogrzeb przybył w ciemnych okularach, nie chciał też z nikim rozmawiać. Po tragicznych wydarzeniach kardiochirurg jeszcze przez kilka lat pracował w brytyjskich szpitalach. W 2007 roku przeniósł się jednak do Malezji, aby objąć kierownictwo nad tamtejszą placówką. W 2013 roku wrócił do Anglii, gdzie mieszka do dziś. W 2006 roku jego żoną została Hadia Sher Ali. Para rozwiodła się jednak po zaledwie dwóch latach małżeństwa. Pięć lat temu Khan oświadczył się Somi Sohail, z którą do dziś tworzy szczęśliwy związek.