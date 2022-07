Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska w sierpniu tego roku będą świętować pierwszą rocznicę ślubu. Małżonków czekają niebawem kolejne wyzwania - na początku czerwca poinformowali, że spodziewają się dziecka. Zakochani nie zdradzili, kiedy dokładnie ich rodzina się powiększy, jednak na publikowanych na Instagramie zdjęciach żona prezentera pokazuje już coraz bardziej zaokrąglony brzuch.

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska wypoczywają w Grecji. Widać ciążowy brzuch

Krzysztof Ibisz wrzucił zdjęcie z greckiego wzgórza i stwierdził, że "bieganie po górach jest wymagające". Zapewne zdecydował się na poranną aktywność w samotności. Dopiero potem dołączyła do niego ciężarna Joanna Kudzbalską. Na nowszych zdjęciach widać brzuch, wyeksponowany przez opinający czarny kostium. Wszystko wskazuje na to, że do porodu już bliżej niż dalej. Zakochani pozowali w objęciach na tle skał, a potem także Morza Śródziemnego.

Nie zapomnieli o pozdrowieniach fanów:

Plażing. Pozdrawiamy was słonecznie - napisał Ibisz w opisie.

Internauci zachwalali wygląd pary:

Jaki brzuszek!

Pięknie wyglądacie!

A z dzidziusiem będzie jeszcze fajniej… - pisali im fani.

Jeden z nich zastanawiał się, jak Joanna czuła się podczas podróży samolotem.

Mam nadzieję, że żona dobrze zniosła podróż.

Bardzo dobrze - pospieszył Krzysztof z odpowiedzią.

