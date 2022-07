Jennifer Lopez kilka dni temu zaliczyła zabawną wpadkę podczas występu. Wokalistka w czasie jednego z serii koncertów pt.: "It's My Party: The Live Celebration", zaliczyła drobną wpadkę. Spodnie artystki pękły na pupie. Gwiazda nie zdawała się jednak przejmować dziurą. Jak na profesjonalistkę przystało, nie przerwała show i udowodniła tym samym, że jest prawdziwą artystką. Jakby tego było mało, J.Lo opublikowała później na TikToku film z uwiecznioną wpadką. Dzięki nagraniu pokazała fanom, że ma do siebie ogromny dystans. Brawo!

Miley Cyrus i krnąbrny stanik

Miley Cyrus kilka razy zmieniała stylizacje podczas sylwestrowego koncertu. Kiedy wykonywała utwór "Party in the U.S.A.", piosenkarka ubrała kusy, srebrny komplet składający się z mini spódniczki i wiązanego topu. W pewnym momencie odpięła się jej górna część garderoby, ale Miley zdążyła ją złapać w ostatniej chwili.

Miley Cyrus na imprezie sylwestrowej NBC RUBA / BackGrid UK/East News

Lenny Kravitz pokazał za dużo

Występ piosenkarza w Sztokholmie pięć lat temu przeszedł do historii. Jednak nie dzięki genialnej muzyce, a bardzo obcisłym skórzanym spodniom, które wywiązywały się ze swojego zadania, dopóki muzyk stał na scenie. Kiedy zaczął wykonywać zbyt entuzjastyczne ruchy, szwy nie wytrzymały i zgromadzona publiczność mogła obejrzeć "wdzięki" Kravitza w całej okazałości. Jeden ze świadków całego wydarzenia opowiedział o sytuacji lokalnej gazecie "Expressen".

To było szaleństwo. Prawie umarłem ze śmiechu. Kiedy się uspokoiłem, zadzwoniłem do mamy, która też była na koncercie. Ona również nie mogła powstrzymać napadów śmiechu.

Lenny do całej sprawy podszedł z dystansem i opublikował w mediach społecznościowych wiadomość, którą dostał od przyjaciela Stevena Tylera, lidera grupy Aerosmith.

Stary, bez bielizny i z kolczykiem? A niech mnie. Mnie tego nigdy nie pokazywałeś.

Lenny Kravitz Screen: YouTube/@BuintenCore Record

Cardi B nie miała na sobie bielizny

W 2019 roku Cardi B była nominowana w aż 21 kategoriach podczas gali Billboard Music Awards. Ostatecznie zgarnęła tylko jedną statuetkę. Na imprezie pojawiła się w towarzystwie Offseta, który od 2017 roku jest jej mężem. Małżonkowie nie szczędzili sobie czułości, pozując na ściance. Jednak podczas jednego z pocałunków Cardi B pokazała za dużo. Gdy całowała rapera, podniosła do góry nogę i wtedy okazało się, że nie założyła bielizny.

Cardi B bez bielizny EAST NEWS pobrane 5.07.2022

Rozpięty kombinezon Britney Spears

Wpadkę na scenie zaliczyła również w 2015 roku Britney Spears. Podczas jednego z występów miała na sobie prześwitujący kombinezon, który w pewnym momencie się rozpiął. Sytuację próbowali ratować tancerze i chcieli pomóc wokalistce, ale nie zdołali opanować sytuacji. Gwiazda kontynuowała występ.

Britney Spears Screen: YouTube

Lady Gaga dostała butem w głowę

Nieprzyjemna sytuacja z kolei spotkała Lady Gagę. Przed rozpoczęciem kolejnej piosenki gwiazda przemawiała do publiczności, nagle, ktoś rzucił w jej stronę duży czarny but. Na szczęście piosenkarka w porę zasłoniła się i zapewniła, że nic złego się jej nie stało.

Lady Gaga YouTube

