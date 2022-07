Małgorzata Rozenek ma sporo na głowie. "Perfekcyjna" ostatnie dnie spędza na przeprowadzce do nowego domu, co pieczołowicie relacjonuje na InstaStories. Celebrytka do tej pory była związana ze stacją TVN, ale jak się okazuje, to wkrótce ma się zmienić. Pojawiły się informacje, że ma wystąpić w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", jednak nie jako jurorka, jak podawano na początku, a jedna z uczestniczek. Osoba związana z produkcją ujawniła, że w życiu gwiazdy szykują się ogromne zmiany.

Małgorzata Rozenek w "Tańcu z gwiazdami"? Miała zakończyć współpracę z TVN

Małgorzata Rozenek jest zapaloną fanką aktywności fizycznej i każdy dzień zaczyna od wizyty na siłowni. Jak się okazało, wkrótce fani będą mieli okazję zobaczyć, jak tańczy "Perfekcyjna". Jak przekazał Party informator serwisu związany z produkcją "Tańca z gwiazdami", celebrytka najprawdopodobniej będzie jedną z uczestniczek 13. edycji roztańczonego show. Według osoby związanej z produkcją gwiazda miała zakończyć współpracę ze stacją TVN na rzecz konkurencji.

Małgorzata Rozenek-Majdan rozwiązała umowę z TVN-em, jesienią przechodzi do Polsatu - podała osoba związana z show.

Gwiazda TVN-u przeszła do Polsatu! Poprowadzi hitowy program

Nie wiadomo, ile może wynieść gaża Małgorzaty Rozenek, ale produkcja "Tańca z Gwiazdami" zapowiadała, że w najnowszej edycji nie zabraknie znanych nazwisk. Wiadomo, że na parkiecie zobaczymy Magdę Mołek, Krzysztofa Rutkowskiego czy Łukasza Płoszajskiego. Przejście "Perfekcyjnej" do Polsatu z pewnością będzie transferem roku. Warto wspomnieć, że niedawno Edward Miszczak po 25 latach także pożegnał się z funkcją dyrektora programowego. Próbowaliśmy skontaktować się z gwiazdą w celu potwierdzenia tych informacji, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.