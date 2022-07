Ogłoszono nową Miss Egzotica 2022. Ana Sofia Rodriguez Nunez w finale konkursu zajęła pierwsze miejsce. Kobieta nie spodziewała się tego, że gdy przeprowadzi się do Polski, to otworzą się przed nią nowe możliwości. Patrząc na jej zdjęcia na Instagramie, nie ma się co dziwić, że wygrała konkurs piękności.

8 Instagram / Ana Sofia Rodriguez Nunez screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl