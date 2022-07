Omenaa Mensah nie należy do grona gwiazd, które jakoś nadmiernie epatują życiem prywatnym. Jak jednak na znaną osobę przystało, pogodynka TVN-u aktywnie prowadzi swoje social media, wrzucając od czasu do czasu zdjęcia z bliskimi. W niedzielę gwiazdą jej nagrań i zdjęć był Rafał Brzoska. Dziennikarka i jej mąż spędzili pół dnia w kuchni, by przygotować coś smacznego.

REKLAMA

Omenaa Mensah gotowała z mężem. Danie wygląda smacznie, ale spójrzcie na fartuszki. Hitowe!

Omenaa Mensah zgromadziła w ciągu kilkunastu lat medialnej kariery rzeszę wiernych fanów. Na Instagramie jest ich ponad 70 tys., nic więc dziwnego, że dziennikarka stara się utrzymywać z nimi kontakt, publikując kolejne posty. W niedzielę przyrządziła z mężem krewetki, co wcześniej zapowiedziała.

Dziś gotujemy w wakacyjnym stylu. Po 19:30 przekażemy wam nasze tajne przepisy na super danie - napisała podekscytowana dziennikarka.

Określenie "wakacyjny styl" odnosi się do stroju, na jaki postawiła zarówno Omenaa, jak i Rafał. Małżeństwo przyodziało bliźniacze fartuchy z nadrukiem damskiego oraz męskiego ciała. Oczywiście mowa o tych wyrzeźbionych.

Tym razem moja specjalność, co jest rzadkością, bo moje kochanie zawsze przygotowuje konkretne posiłki w domu - zaczęła Omenaa.

Omenka robi najlepsze krewetki na świecie - wtrącił Rafał.

Zobacz wideo Omenaa Mensah gotowała z mężem. Danie wygląda smacznie, ale spójrzcie na fartuszki

Małżeństwo podzieliło się oczywiście przepisem na popisowe danie, po czym opublikowało zdjęcie stołu. Tutaj, oprócz krewetek, wrażenie robi przede wszystkim zastawa.

Omenna Mensah i jej mąż przygotowali krewetki screen IG

Wpadlibyście na kolację do Omeny?

ZOBACZ TEŻ: Śmietanka gwiazd na selfie z Robertem Lewandowskim. Załapała się też Małgorzata Rozenek. Czyżby w ostatniej chwili?