Księżna Charlene w ostatnich miesiącach zmagała się z problemami zdrowotnymi, ale wszystko wskazuje na to, że na dobre zawitała do Monako i towarzyszy księciu Albertowi podczas oficjalnych wystąpień. Nie jest tajemnicą, że ich małżeństwo przechodziło więcej upadków, niż wzlotów. O rozwiązłym trycie życia arystokraty rozpisywały się media z całego świata, a on sam doczekał się dzieci ze związków z kochankami. Ostatnio księżna i książę obchodzili 11. rocznicę ślubu i z tej okazji pochwalili się pamiątkowym zdjęciem. Cała uwaga skupiła się na Charlene, która prezentowała się obłędnie w zielonkawej sukni. Jednak rocznicowy kadr wyszedł mało romantycznie.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę. A jaką dietę stosuje królowa Letizia?

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Księżna Charlene na rocznicowym zdjęciu z mężem. Mimo uśmiechów wyszło sztucznie

Związek księżnej Charlene i księcia Alberta uchodzi za mało udany. Małżonkowie przez długi czas nie byli widywani w swoim towarzystwie. Gdy księżna Monaco powróciła już do kraju, z wyraźną niechęcią towarzyszyła mężowi podczas oficjalnych wystąpień.

ZOBACZ: Książę Albert poślubił Charlene 11 lat temu. Przypominamy jej wyjątkową kreację

Na Instagramie arystokratki pojawiło się nowe zdjęcie, które zostało wykonane z okazji 11. rocznicy ślubu. Księżna miała na sobie elegancką suknię do ziemi, z wyraźnym wcięciem w talii, a książę zdecydował się na klasyczny garnitur.

Szczęśliwej rocznicy - napisała księżna Monaco.

W komentarzach internauci zamiast gratulacji, zastanawiali się nad stanem zdrowia księżnej. Zauważyli również delikatny gest małżeństwa, które na fotografii trzymało się za ręce:

Wow, oni naprawdę się dotykają? To małżeństwo musi być koszmarem.

Księżna wygląda przepięknie - czytamy.

Maciej Stuhr z żoną i dziećmi. Fani patrzą na jego metamorfozę: A gdzie broda?

Wyglądają na szczęśliwych?