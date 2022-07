W piątek czwarta żona Ruperta Murdocha, Jerry Hall, złożyła pozew o rozwód, tłumacząc rozpad związku "różnicami nie do pogodzenia". Wcześniej kobieta przez 22 lata była związana z Mickiem Jaggerem. Po sześciu zdecydowała się zakończyć relację z Murdochem, którego majątek szacowny jest na 17,7 miliarda dolarów.

Wnuczka Ruperta Murdocha wzięła ślub

Rupert Murdoch to amerykański multimiliarder, którego spółki należą do jednych z największych graczy na rynku medialnym. Z pomocą rodziny kieruje głównie dwiema korporacjami - Fox Inc. oraz News Corp. Ostatnio media informowały o jego rozstaniu z czwartą żoną. To sprawiło, że na uroczystości zaślubin wnuczki był obecny sam. Choć nie pojawia się na zdjęciach uwieczniony przez fotografów, wiadomo, że na ślubie stawił się w białym garniturze.

22-letnia Charlotte Freud w sobotę wyszła za muzyka Luke'a Storeya. Jej matką jest 53-letnia Elisabeth, córka Murdocha ze związku z drugą żoną Anną.

Na ślubie w kościele St. Mary's w brytyjskim mieście Burford było w sumie około 70 gości. Widać, że para postawiła na kameralną uroczystość w gronie najbliższych. Zdecydowali się także na niekonwencjonalne kreacje ślubne - choć Charlotte wybrała białą suknię, dobrała na niej buty na miękkiej platformie. Wybrała nieklasyczną ślubną fryzurę - dwa kucyki i grzywkę z jasnym pasmem. Mąż z kolei zdecydował się na czarny garnitur z czerwoną koszulą. Jego włosy były lekko zwichrzone i pofarbowane na czarno-biało. Na jednym ze zdjęć z imprezy widać tatuaż Freud z imieniem ukochanego.

