Ricky Martin oskarżony o przemoc domową. Wydał oświadczenie

W zeszłym tygodniu menedżerka Ricky'ego Martina Rebecca Drucker pozwała go. Uważa, że jest jej winny ponad trzy miliony dolarów niezapłaconych prowizji. Stwierdziła również, że wokalista próbował nią manipulować i oszukiwał. Zagroziła, że wkrótce wyjdą na jaw jego przewinienia. Nie wiadomo, czy pozew menedżerki ma coś wspólnego z kolejną sytuacją z udziałem Martina, ale na jaw wyszło, że ciążą na nim zarzuty dotyczące przemocy.

REKLAMA

Zobacz wideo Najdziwniejsze plotki, najlepsze piosenki na urodziny i najciekawsza osoba do wspólnej kawy

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Ricky Martin oskarżony o przemoc domową

Sędzina Raiza Cajigas Campbell z Sądu Pierwszej Instancji w San Juan (Portoryko) wydał zakaz zbliżania się Rickiemu Martinowi do osoby, której nazwiska sąd nie ujawnia tuż po tym, jak został oskarżony o przemoc domową. Doszło do tego po złożeniu wniosku ex parte (w imieniu). Ponieważ sprawa podlega pod ustawę o zapobieganiu i interwencji w przypadku przemocy domowej, policja w Portoryko nie ujawni nazwiska osoby, która złożyła skargę.

Osoba, która zgłosiła przemoc ze strony Martina, miała się z nim spotykać przez siedem miesięcy. Po zakończeniu relacji, które nastąpiło dwa miesiące temu, wokalista miał nękać poszkodowanego. Często dzwonił i trzykrotnie widziano go, jak kręcił się w pobliżu jego rezydencji. 21 lipca ma odbyć się rozprawa w tej sprawie. Warto dodać, że od 2017 Martin jest w związku małżeńskim z Jwanem Yosefem. Wychowują czwórkę dzieci.

Ricky Martin skomentował sprawę na Twitterze:

Zakaz oparty jest na fałszywych zarzutach, dlatego o wszystkim rzetelnie poinformuje przed sądem. Jako że sprawa jest w toku, nie mogę składać oświadczeń. Jestem wam wdzięczny za wsparcie.

Do mediów trafiło już oświadczenie współpracowników Martina, którzy bronią wokalisty.

Jesteśmy pewni, że kiedy fakty w tej sprawie wyjdą na jaw, Ricky Martin zostanie w pełni oczyszczony z podejrzeń o przemoc - czytamy.

Zobacz też: Ricky Martin wraca w wielkim stylu. Na okładce magazynu pozuje z siwą brodą. Na innych zdjęciach jest obsypany brokatem