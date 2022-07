Anna Lewandowska i Robert Lewandowski byli na romantycznych wakacjach na Ibizie tylko we dwoje. Trenerka wykorzystała ten czas, żeby zaprezentować liczne kostiumy kąpielowe. Praktycznie każdego dnia pokazywała nowy model. Jeden z nich szczególnie przypadł nam do gustu, ale od innych też trudno było oderwać wzrok. Myślicie, że w czasach nadprodukcji ubrań celebrytka powinna promować taki ubraniowy konsumpcjonizm?

Anna Lewandowska nie oszczędzała na kostiumach. Strój kąpielowy od Loewe to wydatek rzędu 900 złotych

Na pierwszy rzut ognia idzie top od bikini w arbuzy wykonany z bawełny. Trenerka ma słabość do dzierganych strojów, dlatego nie dziwi fakt, że zdecydowała się na tego typu stanik. Model, który wybrała, to projekt domu mody Loewe, a koszt tego typu dzierganego stanika wynosi około 900 złotych. Całość wakacyjnego looku dopełniła modnymi, zielonymi okularami Bottega Vennetta i kapeluszem od Magdy Butrym.

Kostium kąpielowy od Oseree za 845 złotych przyciąga wzrok

Anna Lewandowska na słoneczny urlop wybrała metalizowany kostium kąpielowy z zieloną nitką. Ciekawy materiał bikini w połączeniu ze swetrem w tym samym odcieniu wyglądał bardzo elegancko. Zadziwiające, że w takiej wersji stroju kąpielowego można na spokojnie wybrać się na kolację z partnerem, zakładając proste, rockowe szorty.

W różu jej do twarzy

Anna Lewandowska nie boi się pastelowych kolorów. Gwiazda chętnie łapała promienie słoneczne w różowym stroju od Magdy Butrym. Cena topu to 1400 złotych, jeżeli będziemy chcieli do niego dobrać majtki i stworzyć unikatowy zestaw, to będziemy musieli dopłacić jeszcze 1650 złotych. Trzeba przyznać, że jest to dość spora cena za strój kąpielowy.

Anna Lewandowska tym razem w zieleni. Kolejny kolor na tapecie

Trenerka kolejny raz sięgnęła po dziergany kostium, tym razem dość niszowej marki Hunza G. Jeżeli chcemy wyglądać tak, jak żona Roberta Lewandowskiego, to musimy wydać około 971 złotych. Ożywczy, zielony kolor świetnie podkreślił opaleniznę Lewandowskiej, a dziergany motyw jest gorącym trendem, który od kilku sezonów nie schodzi z wybiegów.

Podsumowaliśmy wydatki na kostiumy kąpielowe Anny Lewandowskiej. Jeżeli chcesz wyglądać tak jak sportsmenka, to musisz wydać około 5766 złotych. Myślicie, że warto?