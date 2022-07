Anna i Robert Lewandowscy zakończyli kolejne wakacje i wracają do Laury i Klary. Zdziwić może wybrany środek transportu. Trenerka i sportowiec zazwyczaj podróżowali wynajętym, prywatnym samolotem, co było oczywiste, zważając, że Lewy to jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. 3 lipca Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie natomiast zdjęcie z hali odlotów, a także moment wsiadania do rejsowego samolotu. Czekali w kolejce na swoją kolej.

Anna i Robert Lewandowscy wracają z wakacji rejsowym samolotem

Ostatnie cztery dni Lewandowscy spędzili w gronie przyjaciół na Ibizie. Czas upływał im na podróżach wypożyczonym jachtem, gdzie bawili się i korzystali z okazji, że są bez dzieci. Lewa zaliczyła m.in. szaloną przejażdżkę na materacu, która skończyła się w wodzie i zabawną "akcją ratunkową". 3 lipca stęskniona para zakończyła wakacje i wracała do Laury i Klary. Na Instagramie trenerka opublikowała zdjęcie z hali odlotów, a na InstaStories dodała kadr, jak czeka, aby wejść na pokład. Zdziwić może fakt, że Lewandowscy nie wybrali prywatnego samolotu, jak czynili dotychczas, a rejsowy. Czekali na lotnisku jak wszyscy śmiertelnicy.

Cztery super dni ze znajomymi, ale już szybko stęsknieni wracamy do naszych dzieci - napisała pod zdjęciem Lewandowska.

Trenerka personalna z uśmiechem na twarzy czekała w kolejce za innymi ludźmi, aby wejść na pokład samolotu hiszpańskich linii lotniczych. Piłkarz stał przed nią z walizką Louis Vuitton w czapce, okularach i maseczce. Myślicie, że nikt go nie rozpoznał?

Anna i Robert Lewandowscy poszli na imprezę na Ibizie