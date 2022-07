Ubrać się dobrze na ważne wydarzenie, event lub pokaz mody to nie taka prosta sprawa. Wiedzą coś o tym gwiazdy, które pokazały się ostatnio na czerwonym dywanie lub zapozowały do zdjęć na Instagramie. Niektóre celebrytki naprawdę poniosło. Zamiast pokazać szyk i klasę, przeraziły nas tandetą i kiczem. Tylko nielicznym udało się olśnić.

Małgorzata Socha

Maciej Lechociński: Aktorka popisała się stylem, kiedy pojawiła się na planie nagraniowym do jesiennego spotu stacji Polsat. Wybór czerwonej bieliźnianej sukni z delikatnego, jedwabnego materiału był strzałem w dziesiątkę. Aktorka wyglądała w niej niczym jedna z bohaterek serialu Davida Lyncha "Twin Peaks". Małgorzata Socha pokazała, że nie trzeba się nadmiernie starać, żeby wyglądać oszałamiająco.

Małgorzata Socha

Cezary Wiśniewski: W czerwonej sukience Małgorzata Socha olśniła również i mnie, co powiedziałem jej na żywo, tuż po wywiadzie. Niemniej, moją uwagę skradł przede wszystkim jej codzienny "look". Aktorka, reklamując pewną markę obuwniczą, opublikowała serię zdjęć. Do jasnych szortów i białego t-shirtu dopasowała sneakersy i długie skarpetki. Czapka nadała całości sportowego charakteru, natomiast marynarka elegancji. Uwielbiam tę formę modowej zabawy. Gosia wygląda jak rasowa influencerka, której stylizacja idealnie nadaje się na fashion week w Paryżu czy Mediolanie.

Kasia Wilk

Maciej Lechociński: Piosenkarka wraca pod długiej nieobecności medialnej i już we wrześniu wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka z tej okazji chciała się pokazać w jak najlepszej, eleganckiej wersji stylizacyjnej. Niestety, nie wyszło. Choć na co dzień Kasia czaruje głosem, w kwestiach mody trochę się gubi. Tutaj mamy tego przykład. Wszystkiego jest za dużo. Zaczynając od makijażu czy fryzury, a kończąc na sukience, która nie ułożyła się na gwieździe korzystnie.

Kesha

Cezary Wiśniewski: Kiedy Kesha zaczynała muzyczną karierę dekadę temu, nic nie wskazywało, że w pewnym momencie usunie się w cień i przestanie koncertować. Tak się stało, ale gwiazda powoli wraca na salony, czego dowodem może być jej ostatnia wizyta w Nowym Jorku na radiowym nagraniach. Niestety, trudno ją rozpoznać i jest to chyba zasługa medycyny estetycznej. Gwiazda, nie dość, że ma nową twarz, zmieniła styl - podarte szorty i kuse topy zamieniła na sukienki. Ta z ostatniego wyjścia obnażyła sylwetkę gwiazdy, ale najwięcej niedobrego dzieje się w okolicach dekoltu, który, mam wrażenie, że się dusi. Nie mam pojęcia ponadto, jaką rolę miał tutaj odgrywać jasny płaszcz. Nie rozumiem tego wyboru. Podobają mi się natomiast klapeczki. Bardzo stylowe.

Magdalena Antosiewicz

Maciej Lechociński: Blogerka modowa pokazała się w obcisłym kombinezonie na jednym z wydarzeń show-biznesowych. Niestety, nie popisała się stylem. Zbyt przylegający do sylwetki strój nie wyglądał stylowo. Aż trudno uwierzyć, że osoba zajmująca się modą zdecydowała się postawić na tak tandetny "outfit". Pióra bardzo modne w tym sezonie, ozdabiające dekolt górnej części kostiumu, nie dodały klasy całości, a złote szpilki tylko pogłębiły kiczowaty efekt całości.

