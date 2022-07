Tegoroczny Open'er Festival pozostanie w pamięci uczestników na długo. Był to pierwszy festiwal po trwającej prawie trzy lata pandemii, jednak śmiemy twierdzić, że nie spełnił oczekiwań festiwalowiczów. Trzeciego dnia organizatorzy zaliczyli gigantyczną wpadkę. 1 lipca ze względu na warunki atmosferyczne odwołana została część koncertów. Wiadomo, że za pogodę nikt nie może odpowiadać, ale organizatorzy chyba sami nie wiedzieli do końca, co robić. Panował chaos i dezinformacja. Na zmianę koncerty były zawieszane i odwoływane. Ostatecznie koncert Dua Lipy się nie odbył. Wielu fanów nie ukrywało rozczarowania, ponieważ część z nich przyjechało do Gdyni specjalnie dla artystki. Ta przebywała w schronie, ponieważ wyjście na scenę było zbyt niebezpieczne. Podczas ostatniego dnia festiwalu Taco Hemingway postanowił zrobić niespodziankę fanom artystki, którym nie było dane posłuchać jej piosenek. Zaśpiewał do jej hitu "Levitating".

REKLAMA

Zobacz wideo Open'er Festival ewakuowany

Taco Hemingway jako Dua Lipa podczas ostatniego dnia festiwalu Open'er

Nagranie z ostatniego dnia festiwalu, na którym raper śpiewa piosenkę "Wiatr" do melodii Dua Lipy "Levitating" jest hitem w sieci. Muzyk pokusił się nawet o zaśpiewanie końcowych wersów utworu wokalistki. Taco, choć nie trafił w tonacje i nie brzmiało to tak dobrze, jak w wykonaniu artystki. sprawił ogromną radość fanom, którzy śpiewali razem z nim. Po zakończeniu, śmiejąc się, powiedział do uczestników:

Dziękuję i przepraszam.

W komentarzach pod filmem na YouTubie wszyscy byli zachwyceni pomysłem rapera.

Fajnie było to widzieć na żywo.

Dua Hemingway.

Również na Tik Toku fani rapera byli zachwyceni zakończeniem festiwalu.

Wow, ten to jest dobry.

Dua Lipa, ale glow up.

Open'er. Według Megan Thee Stallion na scenę wtargnął nożownik. Znamy nowe informacje

Jak oceniacie występ Taco Hemingwaya?