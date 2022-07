Wojciech Szczęsny pokazał twarz Liama! Marina: Zostawić na chwilę w domu

Wojciech Szczęsny opublikował filmik, na którym Liam pokonuje w golfa samego Tigera Woodsa. Z tego wszystkiego nie zwrócił uwagi, że upublicznia twarz dziecka. Wcześniej piłkarz i piosenkarka starali się nie zdradzać wizerunku syna. Pod filmikiem wyczyny chłopaków skomentowała Marina.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Mariny i Wojciecha Szczęsnego ma luksusowe hobby

Szczęsny pokazał twarz Liama w trakcie gry w golfa w domu. Marina reaguje

Wojciech Szczęsny kocha sport. Bramkarz miłość do piłki nożnej odziedziczył po ojcu, również piłkarzu. Obecnie jest to nie tylko pasja, ale i źródło zarobku. Szczęsny gra dla drużyny Juventus F.C. Wraz z rodziną mieszka w Turynie, gdzie często odwiedzają również pole golfowe. To kolejny sport, który upodobał sobie reprezentanta Polski. Próbuje przekonać do niego także czteroletniego syna Liama, który, trzeba przyznać, ma zadatki, aby stać się kolejnym Tigerem Woodsem. Widać to na ostatnim instagramowym nagraniu piłkarza.

Syn Mariny Łuczenko świetuje Dzień Dzeicka w luksusowym stylu. Ma już strój do golfa

Bramkarz pochwalił się, jak Liam uderza kijem w piłkę, która szybuje w stronę telewizora, na którym widać postać legendarnego golfisty. Przy okazji piłkarz po raz pierwszy pokazał twarz syna.

Niszczenie konkurencji, dosłownie - napisał Szczęsny, oznaczając Woodsa.

Filmik skomentowała Marina, która najwidoczniej nie wiedziała, co dzieje się w domu pod jej nieobecność.

Zostawić na chwilę w domu - skomentowała, dodając zrozpaczoną emotikonę.

Ciekawe, co bardziej jej się nie spodobało, upublicznienie twarzy dziecka, czy granie w golfa w domu.

Marina chwali się nową willą. Tak luksusowo jeszcze nie było