2 lipca Joanna Opozda skończyła 34 lata. Przez cały dzień aktorka udostępniała na InstaStories życzenia od bliskich osób, a także podzieliła się efektami urodzinowej sesji, na której wyglądała zniewalająco. W tym wyjątkowym dla jubilatki dniu nie zabrakło też oczywiście przyjęcia, podczas którego uśmiechniętej Joannie Opoździe towarzyszył Vincent.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda mówi o macierzyństwie

Cichopek nie zawsze miała styl. Jej poszukiwania to była droga przez ciernie

Joanna Opozda świętuje urodziny z Vincentem na rękach

Urodziny aktorki świętowano w jej mieszkaniu. Wśród zaproszonych gości zjawiła się m.in. siostra Joanny Opozdy, która zrobiła urocze pamiątkowe zdjęcie. Na kuchennym blacie znalazł się tort ze świeczkami w kształcie cyferek, a przy nim stanęła szczęśliwa jubilatka z synem na rękach. Chociaż Opozda, która chroni prywatność Vincenta, jak zwykle zasłoniła jego twarz, widać, że chłopiec miał na sobie niedużą czapeczkę urodzinową.

Joanna Opozda z Vincentem instagram.com/@asiaopozda

Jak wynika z dalszej instagramowej relacji aktorki, impreza, choć z pewnością udana, nie trwała długo. Już ok. godziny 22:00 Opozda zamieściła InstaStories, gdzie widać, jak leży w łóżku z przytulonym do niej Vincentem.

Joanna Opozda z Vincentem instagram.com/@asiaopozda

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Syn Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego rośnie jak na drożdżach, a - jak wynika z mediów społecznościowych - aktorka świetnie odnajduje się w roli samodzielnej mamy. W kwietniu tego roku poinformowała o zakupie nowego mieszkania, na które, jak przyznała, przeznaczyła wszystkie oszczędności. Po trzech miesiącach od narodzin Vincenta zdecydowała się też wrócić do pracy, do czego skłoniły ją kwestie finansowe. Pod koniec czerwca aktorka poinformowała, że dołączyła do obsady serialu "Mecenas Porada", publikując na Instagramie zdjęcie u boku Aleksandry Domańskiej.