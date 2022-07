Jennifer Lopez podczas koncertu pękły spodnie na pupie. Mamy nagranie

Jennifer Lopez to niepowtarzalna gwiazda. Na szczyt doszła sama, ciężką pracą. Jej hitowy singiel "Jenny from the Block" opowiada o drodze, którą przeszła. Gwiazda wychowała się na Bronxie, najbiedniejszej dzielnicy Nowego Jorku. 14 czerwca na Netflixie premierę miał dokument o J.Lo, z którego dowiedzieliśmy się, że była bita przez matkę. Artystka jest nie tylko piosenkarką, ale też aktorką i bizneswoman. Jest ponownie zaręczona z byłym partnerem Benem Affleckiem. Z poprzedniego związku ma bliźniaki Maxa i Emmę.13 lutego tego roku ogłosiła, że wyrusza w trasę koncertową.

Jennifer Lopez podczas koncertu pękły spodnie na pupie

52-letnia artystka występuje na serii koncertów pt. "It's My Party: The Live Celebration", która obejmuje 24 miasta Ameryki Północnej. To pierwsze tournée piosenkarki od ponad sześciu lat, rozpoczęło się 7 czerwca koncertem w Phoenix w Arizonie. Podczas ostatniego koncertu, który odbył się 30 czerwca w Chicago, na scenie doszło do małej wpadki. Spodnie artystki pękły na pupie. Gwiazda nie zdawała się jednak przejmować dziurą, nie przerwała występu, a na dodatek jako pierwsza opublikowała nagranie na oficjalnym profilu na TikToku. W tle słyszymy znaną z portalu piosenkę "Oh no", co jeszcze bardziej pokazuje dystans gwiazdy.

Pod nagraniem znalazło się wiele pozytywnych komentarzy.

Prawdziwa z niej profesjonalista. Występ musi trwać.

Super, że opublikowała to pierwsza, zanim ktoś inny to zrobił.

I tak dała czadu - pisali fani.

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, kiedy podczas koncertu J. Lo rwą się spodnie na pupie. W 2016 roku w Las Vegas przy piosence "On the Floor" szew także nie wytrzymał.