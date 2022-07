Małgorzata Rozenek chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z nowego domu, do którego niedawno się wprowadziła z całą rodziną. Perfekcyjna pokazała, jak wygląda wystrój nowego domu rodzinnego. Jest przytulnie i klasycznie. To, co szczególnie zwróciło naszą uwagę, to złote dodatki i aksamitna szarość.

Małgorzata Rozenek pokazała, jak wygląda jej nowy dom. "Tu jest jakby luksusowo"

Nowe lokum Małgorzaty Rozenek jest w trakcie urządzania. W ogarnięciu całego remontu, ale także wyprasowaniu ubrań i poukładaniu rzeczy na półkach pomaga jej profesjonalna ekipa. Prezenterka niedawno wyznała, że ma słabość do zbierania drobiazgów, co w trakcie przeprowadzki może być sporym problemem. Teraz celebrytka dodała w mediach społecznościowych relacje, na których widać, jak wygląda jej nowa przestrzeń.

Osobowość telewizyjna pokazała luksusowy basen z turkusową wodą, który aż zachęca do wskoczenia i schłodzenia się, kiedy na dworze jest upał. Białe barierki nawiązują do angielskiego stylu domów, który od zawsze był bliski sercu Perfekcyjnej. Oprócz tego Małgorzata Rozenek pochwaliła się klimatyczną sypialnią i pokojem syna.

Celebrytka preferuje jasne, kremowe wnętrza, ponieważ takie barwy są w stanie powiększyć każdą przestrzeń. Do tego można zauważyć, że Małgorzata Rozenek przede wszystkim stawia na bazowe kolory takie jak: beż, biel i szary, które tworzą elegancki wystrój, ale też dodają nuty klasy i nowoczesności. Na fotografiach można także dostrzec upodobanie do starych lamp w stylu vintage, które ocieplają dość chłodny pokój syna, jak i sypialnię.

Doceniacie gust Perfekcyjnej? Co myślicie o tego typu wystroju wnętrz?