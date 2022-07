Joanna Opozda i Antek Królikowski stanęli na ślubnym kobiercu 7 sierpnia ubiegłego roku. Ceremonia odbyła się w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli, a państwo młodzi w otoczeniu rodziny i przyjaciół złożyli przysięgę małżeńską. Joanna Opozda podczas ślubu i wesela miała aż dwie suknie, które podczas tego szczególnego dnia może teraz założyć inna panna młoda. Siostra aktorki udostępniła bowiem na sprzedaż obydwie kreacje po sporo zaniżonej cenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda opowiada o macierzyństwie

Pisarek pokazała zbyt wiele na weselu. Wojtasik też zaliczyła wpadkę ślubną

Joanna Opozda sprzedaje suknie ze ślubu z Antkiem Królikowskim

Joanna Opozda poszła do ołtarza w sukni składającej się z bogatego zdobionego gorsetu na cienkich ramiączkach oraz szerokiej tiulowej spódnicy z długim trenem. Kreacja kosztowała aż 12 tysięcy, jednak Opozda jest skłonna odsprzedać ją za "jedyne" sześć tysięcy złotych. Tak wynika z ogłoszenia na jednej z facebookowych grup, które zamieściła siostra byłej partnerki Królikowskiego.

suknia ślubna Joanny Opozdy screen facebook.com

Na sprzedaż wystawiona została także suknia, w której Joanna Opozda bawiła się na weselu. Druga stylizacja aktorki składała się z gorsetu bez ramiączek i nieco węższej, zdobionej w te same wzory co góra spódnicy. Opozda dobrała do niej także szerokie tiulowe rękawki. Za cały komplet trzeba było zapłacić nieco mniej, bo "tylko" osiem tysięcy złotych, a odkupić od aktorki można go teraz za połowę tej kwoty.

suknia ślubna Joanny Opozdy screen facebook.com

Dom Ewy Wachowicz powstał w cztery miesiące! Widoki i przytulne wnętrza robią wrażenie

Z medialnych doniesień wynika, że małżeństwo Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego niebawem będzie należeć do przeszłości. W połowie maja "Super Express" informował, że do sądu wpłynął już pozew rozwodowy, a małżonkowie mieli podjąć decyzję o formalnym zakończeniu związku bez orzekania o winie. Tabloid dowiedział się również, że byli partnerzy chcą uzyskać także rozwód kościelny.