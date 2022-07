Agata, którą eksperci programu sparowali z Maciejem w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", pod koniec czerwca ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli jej także inni uczestnicy matrymonialnego show. Z instagramowej relacji wynika, że na ślub i wesele zaproszeni zostali m.in. Agnieszka i Wojtek Janikowie, Martyna Końca czy Kamil Borkowski znany z ostatniej edycji programu. Wśród gości znalazła się także Iga Śmiechowicz, która przed kamerami piątego sezonu wzięła ślub z Karolem Macieszem. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprezentowała na Instagramie stylizację, którą wybrała na tę okazję. Co ciekawe, większą uwagę niż sukienka Igi przyciągają jej buty.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga chwali się weselnymi stylizacjami

Na InstaStories Iga podkreśliła, że na ślub Agaty nie kupowała nowej kreacji, a skorzystała z usług wypożyczalni. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawiła na jasną, sięgającą do ziemi sukienkę ze zwiewnego materiału na cienkich ramiączkach. Stylizacji nie dopełniła jednak eleganckimi sandałkami czy butami na obcasie, a... białymi trampkami. Trudno powiedzieć, czy to zamierzony, czy też przypadkowy efekt, ale identyczne buty założyła do słynnej sesji w sukni ślubnej, zdjęciami z której podzieliła się w lipcu ubiegłego roku.

Iga Śmiechowicz instagram.com/@iga_smiechowicz89

W trampkach Iga bawiła się jednak tylko na weselu. Na poprawiny wybrała już sandałki na bardzo wysokim obcasie, które dobrała do drugiej kreacji. Dzień po ślubie Agaty była partnerka Karola wystąpiła w - również wypożyczonej - krótkiej sukience w łososiowym kolorze, ozdobionej marszczeniami.

Iga Śmiechowicz instagram.com/@iga_śmiechowicz89