Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Dorota Szelągowska to jedna z bardziej lubianych osób w polskim show-biznesie. Projektantka i scenarzystka zdobyła popularność dzięki roli prowadzącej liczne programy telewizyjne, w tym "Pytanie na śniadanie", "Domy gwiazd", czy autorski format na TVN Style "Dorota was urządzi". Pracowała także przy licznych produkcjach stacji, pisuje felietony do kilku magazynów, projektuje wnętrza i jest aktywna w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że udało jej się zgromadzić całkiem okazały majątek.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska remontuje mieszkania co dwa lata. Po co?

Zarobki Doroty Szelągowskiej. Projektantka wnętrz może się pochwalić imponującym majątkiem

Córka Katarzyny Grocholi nie lubi zdradzać szczegółów życia prywatnego w mediach. Mimo to można oszacować, ile na co dzień zarabia najpopularniejsza projektantka wnętrz w Polsce. Jej podstawowe źródło utrzymania stanowi pensja, wynikająca z pracy dla TVN-u, która wynosi najprawdopodobniej około 40 tysięcy złotych miesięcznie.

Dorota Szelągowska urządza Polakom mieszkania, a jak mieszka sama?

Oprócz kariery w mediach Dorota Szelągowska realizuje się też w swoim zawodzie. Prowadzi biuro projektowe, w którym konsultacja za jedno pomieszczenie kosztuje średnio od 1200 do 2000 złotych netto.

Warto wspomnieć także o zarobkach, wynikających ze współpracy ze znanymi markami na Instagramie. Za posty sponsorowane według szacunków może inkasować od ośmiu do 15 tysięcy złotych za pojedynczy wpis.

Nałożyli farbę i pożałowali. Pazura miała włosy jak nachosy, a Szelągowska swoje spaliła

Szelągowska przez jedenaście lat związana była z muzykiem Adamem Sztabą. Przy rozstaniu para podzieliła się majątkiem, a projektantka skupiła się na pracy i karierze. W efekcie weszła w posiadanie apartamentu w Warszawie i domu na Warmii.