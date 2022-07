Małgorzata Rozenek się wygadała. Zdradziła jeden z sekretów Radosława 

Małgorzata Rozenek cały czas jest pochłonięta przeprowadzką do nowego domu. "Perfekcyjna" zadbała o to, by wszystko znalazło swoje miejsce i wynajęła ekipę do pomocy. Nie ukrywała, że należy do osób, którym ciężko jest się pożegnać z nagromadzonymi rzeczami i przy okazji wygadała się na temat sekretu męża.

10 Fot. Instagram/ m_rozenek/ r_majdan Otwórz galerię Na Gazeta.pl