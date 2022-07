Ze srebrnymi pasmami im do twarzy. Joanna Liszowska ma pół głowy siwych włosów

Włosy to jeden z pierwszych elementów, na które zwracamy uwagę, gdy na kogoś patrzymy. Dawniej, szczególnie kobiety, bardzo obawiały się siwych pasemek i natychmiast próbowały je ukryć. Powoli jednak się to zmienia i siwizna przestaje być powodem do wstydu. Również wiele polskich i zagranicznych gwiazd nie boi się pokazywać srebrnych kosmyków.

REKLAMA

Socha wybrała prowansalskie dodatki, a Lipińska postawiła na mrok. Oto łazienki gwiazd

Zobacz wideo Katarzyna Figura "będzie się starzeć z godnością"? "Ciężko jest uzyskać siwe włosy"

Gwiazd, które są dumne z naturalnie siwych włosów

Joanna Liszowska otwarcie przyznaje, że stawia na naturalność i zupełnie nie przejmuje się siwymi pasemkami. Jej charakterystyczna burza blond loków powoli zmienia kolor, co w ogóle nie smuci aktorki. Co więcej, sama chętnie publikuje w sieci fotografie, na których widać srebrne kosmyki.

Srebrny lis - napisała Liszowska pod jednym ze zdjęć na Instagramie.

Joanna Liszowska Instagram.com/joannaliszowskaofficial

Również Kinga Rusin nie ukrywa siwych pasemek. Dziennikarka słynie z ekologicznego stylu życia i używa wyłącznie naturalnych kosmetyków. Właśnie dlatego zrezygnowała z chemicznych farb do włosów i nie ulega presji ich ciągłej koloryzacji. W rozmowie z magazynem "Viva" przyznała, że nie wstydzi się siwizny.

Kinga Rusin Instagram/@kingarusin

Na głowie Danuty Stenki także możemy dostrzec srebrzysty baleyage. Aktorka od kilku lat stawia na krótkie czarne włosy z delikatnymi siwymi prześwitami. W takiej fryzurze wygląda rewelacyjnie.

$Sonata jesienna w Teatrze Narodowym pconrad / CONRAD PETER/KAPiF.pl

Zagraniczne gwiazdy również często odchodzą od farbowania włosów. Wśród nich jest między innymi Sarah Jessica Parker. W wywiadzie, którego udzieliła dla amerykańskiego "Vogue’a", otwarcie przyznała, że nie zamierza na siłę ukrywać oznak starzenia.

Wiem, jak wyglądam. Nie mam wyboru. Co mam z tym zrobić? Przestać się starzeć? Zniknąć?

Sarah Jessica Parker odwiedziła po latach mieszkanie Carrie Bradshaw sarahjessicaparker/Instagram/screenshot

Burza siwych włosów to również znak rozpoznawczy Andie MacDowell. Aktorka stała się symbolem zmiany w postrzeganiu piękna, robiąc milowy krok w stronę naturalności oraz indywidualności. O tym, kiedy i dlaczego podjęła decyzję, aby nie farbować włosów, opowiedziała w wywiadzie dla portalu thezoereport.com.

Chciałam przestać farbować włosy już kilka lat temu. Gdy pojawił się COVID, sprawa sama się rozwiązała. Nie mogłam chodzić do fryzjera i wówczas zobaczyłam srebrzyste odrosty, pomyślałam - to do mnie pasuje.

Fot. Vianney Le Caer / Vianney Le Caer/Invision/AP

Wśród gwiazd, które dobrze się czują i świetnie wyglądają w siwych włosach, są także mężczyźni. Najlepszym przykładem jest choćby George Clooney, który z siwizną wygląda fenomenalnie.

George Clooney, Amal Clooney AP

Nie możemy również zapomnieć o Hubercie Urbańskim, którego znakiem charakterystycznym są siwe, obcięte na krótko włosy. I właśnie to one odróżniają go od kolegów z telewizji. Dziś trudno wyobrazić go sobie w innym wydaniu.

Hubert Urbański Instagram/@huberturbanski_official

Jesteście ciekawi, kto jeszcze dumnie nosi siwe włosy? Koniecznie zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Rozenek odsłoniła szyję i wystraszyła fanów. "Pytacie o moje kulki na szyi"