Nazywano ją seksbombą, a jej blond włosy i czerwony kostium z serialu "Słoneczny patrol" to prawdziwe symbole popkultury. Pamela Anderson obchodzi dziś 55. urodziny, a my przy tej okazji wracamy do kluczowych momentów w jej karierze.

Zauważono ją na meczu futbolowym. Publiczność żywo reagowała, a ona wkrótce trafiła na okładkę "Playboya"

Pamela Anderson jest córką kelnerki i fachowca od naprawy pieców. To kanadyjska aktorka, ale w jej żyłach płynie także krew fińska, angielska i rosyjska. Pewnie niewielu spodziewało się, że czeka ją międzynarodowa sława. Jednak blondwłosa dziewczyna wzbudzała zainteresowanie płci przeciwnej i to mogła już odczuć, chociażby w 1989 roku, gdy ze znajomymi wybrała się na mecz futbolowy. Gdy tylko jej twarz pojawiła się na telebimie, tłum reagował żywiołowo. Następnie dostała kontrakt reklamowy u lokalnego producenta piwa, a już w październiku stała się twarzą "Playboya". Początki kariery niczym u Natalii Siwiec.

Pamela Anderson na okładce 'Playboya', 1989 Fot. okładka Playboya 1989, mat. prasowe

"Słoneczny patrol", czyli Pamela w biegu po sławę

Jej wyjazd do Los Angeles był tylko formalnością. To tam mogła rozwijać swoją karierę modelki, z zadatkami na występy w filmach i serialach. Zanim jednak dostała się na szklany ekran, postanowiła trochę poprawić urodę. Anderson powiększyła operacyjnie piersi i jeszcze bardziej rozjaśniła blond włosy. Pojawiła się w popularnym sitcomie "Pan Złota Rączka", ale już wkrótce to "Słoneczny patrol" stał się przepustką do międzynarodowej kariery. W serialu grała od 1992 do 1997 roku.

Słynna sekstaśma i milionowe odszkodowanie

W tamtym okresie bardzo głośno zrobiło się także o życiu osobistym Pameli Anderson, a wszystko za sprawą związku z kontrowersyjnym muzykiem, Tommym Lee, perkusistą zespołu Motley Crue. Aktorka wzięła z nim ślub zaledwie po czterech dniach znajomości. Para doczekała się dwóch synów: Brandona Thomasa (ur. 1996) oraz Dylana Jaggera (ur. 1997).

Międzynarodowy skandal wybuchł, gdy wyciekła sekstaśma, będąca zapisem seksu małżonków. "Pam & Tommy Lee: Stolen Honeymoon" stało się numerem jeden sprzedaży wideo dla dorosłych. Anderson pozwała wówczas do sądu firmę, która rozpowszechniała to nagranie i wywalczyła półtoramilionowe odszkodowanie. Między małżonkami dochodziło zresztą do wielu ekscesów. Aktorka dwukrotnie składała pozew o rozwód i wracała do męża, a Tommy Lee przesiedział cztery miesiące w więzieniu za pobicie żony. Ostatecznie w 1998 roku para rozwiodła się, a w 2002 roku Pamela oznajmiła w mediach, że zaraziła się od męża wirusem zapalenia wątroby typu C. Ponoć używali tych samych igieł do robienia tatuaży.

W Polsce Pamela reklamowała Pizzę Hut

W tamtym okresie Pamela Anderson stała się dla wielu firm prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy. Brała udział w wielu kampaniach reklamowych, a jedna z nich przyczyniła się nawet do jej przyjazdu do Polski. W 1997 roku kanadyjska piękność przyleciała do naszego kraju reklamować Pizzę Hut.

Pamela Anderson Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Na planie filmu "Żyleta" Pamela Anderson poroniła

"Słoneczny patrol" był dla Pameli Anderson przepustką do kolejnych produkcji serialowych i filmowych. Nie oznacza to jednak, że cieszyła się uznaniem krytyków. Wprost przeciwnie. Jej umiejętności aktorskie są oceniane wyjątkowo mizernie. Do tego stopnia, że za swoją rolę w filmie "Żyleta" otrzymała antynagrodę Złotą Malinę dla najgorszej aktorki. Dodatkowo na planie tego filmu Pamela Anderson poroniła, co musiało być dla niej traumatycznym przeżyciem.

Co ciekawe, ostatnio aktorka zagrała na teatralnych deskach w musicalu "Chicago" i zebrała całkiem dobre recenzje krytyków.

Pamela Anderson Fot. Everett Collection/ EN

Pamela Anderson wychodziła za mąż sześć razy. Dwa razy z tym samym mężczyzną

Zakończone fiaskiem małżeństwo z Tommym Lee to dopiero początek miłosnych problemów Pameli Anderson. Gwiazda ma koncie mnóstwo nieudanych związków. W 2006 roku blondwłosa piękność poślubiła innego rockowego artystę — Kida Rocka. Małżeństwo przetrwało zaledwie kilka miesięcy. Na liście jej partnerów pojawili się także: Fred Durst, Usher, czy też David Spade. W październiku 2007 roku poślubiła zawodowego gracza pokera Ricka Salomona, ale to też okazała się przegrana rozgrywka. Małżeństwo anulowano po paru miesiącach.

W 2014 roku Pamela ponownie wyszła za mąż za Salomona, by rok później znów się z nim rozwieść. Jeszcze krócej była żoną producenta filmowego Jona Petersa — wyszła za niego 20 stycznia 2020, by po 11 dniach stwierdzić, że małżeństwo nie zostało sformalizowane. W Wigilię Bożego Narodzenia w 2020 roku poślubiła swojego ochroniarza Dana Hayhursta. 21 stycznia 2022 roku potwierdziła rozstanie z mężem. Podsumowując, Pamela Anderson ma na koncie sześć małżeństw, cztery rozwody i dwie anulacje.

Pamela Anderson Fot. J MAYER/Shutterstock

Pamela Anderson to także aktywistka i autorka książek

Pamela Anderson to jednak także aktywistka. Wielokrotnie angażowała się w walkę o obronę praw zwierząt i była twarzą kampanii PETA. Oprócz tego dała się poznać także jako autorka książek. Wydała do tej pory aż trzy autobiografię i trzy powieści. Niewątpliwie zapisała się na kartach popkultury jako prawdziwe zjawisko. Zapewne nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Warto dodać, że na premierę czeka nowy film dokumentalny Netfliksa, który ma opowiadać o życiu i karierze Pameli Anderson. Natomiast słynna sekstaśma stała się kanwą dla serialu "Pam i Tommy", który obecnie jest dostępny w Polsce na platformie Disney+.

