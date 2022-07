Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Eva Mendes od 11 lat tworzy związek z Ryanem Goslingiem. Para dba o prywatność i nie afiszuje się relacją w mediach. Mimo że nigdy nie zalegalizowali związku, wyglądają na bardzo szczęśliwych. Są rodzicami dwóch córek - ośmioletniej Esmeraldy i sześcioletniej Amady. Aktorka skupiła na się na macierzyństwie, ale i rozwijaniu biznesu. Założyła markę oferującą produkty do sprzątania. Gwiazda wystąpiła w programie "The Talk", gdzie pokazała się w stylowej kreacji.

Dawno niewidziana Eva Mendes zachwyciła wyglądem. Sukienka piękna

Eva Mendes rzadko kiedy pojawia się w telewizyjnych talk-show. Aktorka postanowiła to zmienić i po długiej przerwie wystąpiła w programie "The Talk". Na tę okazję wybrała plisowaną sukienkę midi bez rękawów, która pochodzi ze sklepu Saloni. Satynowa kreacja w kwiaty kosztuje ponad dwa tysiące złotych. Aktorka do całości dobrała złoty pasek i pasujące kolorystycznie szpilki marki Casadei. Zażartowała, że wybór kreacji tym razem okazał się banalnie prosty, gdyż dobrała ją kolorystycznie do produktów swojej marki.

Wybieram sukienki tak, aby pasowały do gąbek. Miałam mnóstwo frajdy, mówiąc o mojej nowej firmie - napisała aktorka.

