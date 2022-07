Aleksandra Żebrowska udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym prezentuje ciążowe krągłości. Naturalność żony Michała Żebrowskiego urzekła fanów. Kobieta zdradziła, ile teraz waży. Jej koleżanka Zofia Zborowska skomentowała wpis w charakterystyczny dla siebie sposób.

Aleksandra Żebrowska przyznała, ile waży. Zofia Zborowska nie szczędziła czułych słów

Żona Michała Żebrowskiego przygotowuje się na narodziny czwartego dziecka. Kobieta często dzieli się w mediach społecznościowych kulisami życia prywatnego. Zazwyczaj pokazuje macierzyństwo bez lukru i codzienne życie. Za udostępnianie tego typu postów fanki ją kochają.

Tym razem Żebrowska opublikowała w sieci zdjęcie z ciążowym brzuchem. Napisała też, ile obecnie waży.

Kilka tygodni i parę kilo później. 83 kilogramy i 78 kilogramów - porównywała.

Zofia Zborowska od razu pośpieszyła z komplementem. Tymi słowami wsparła koleżankę:

Najpiękniejsze 83 kilogramy ever - czytamy pod zdjęciem Żebrowskiej.

Fotografia, którą wstawiła do sieci, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony obserwatorów. Internauci byli zadowoleni z tego, co pokazała. Jeden z nich nawet nawiązał do języka kulturystów.

To się nazywa robienie masy - napisał rozbawiony fan.

Życie rodzinne Aleksandry Żebrowskiej

Aleksandra Żebrowska ma z Michałem Żebrowskim trzech synów: Franciszka, Henryka i Feliksa. Teraz szczęśliwa matka nie kryje radości z faktu, że w końcu będzie miała córkę. Według doniesień pary dziecko ma pojawić się na świecie na przełomie września i października.