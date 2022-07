Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

Baron jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje, jak wygląda jego życie prywatne, a nawet uczuciowe. Niewiele mówi natomiast o rodzinie. Tymczasem okazuje się, że ma znaną babcię.

Babcia Barona zamieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

Babią Barona jest Marlena Milwiw. To aktorka, która ma na koncie role w takich produkcjach, jak: "Wyjście awaryjne", "Och, Karol" , "Warto kochać' czy "Jak być kochaną". Zagrała też w "Świecie według Kiepskich" czy "Pierwszej miłości". Na szklanym ekranie po raz ostatni mogliśmy zobaczyć ją w 2011 roku. To wówczas zagrała epizod w serialu "Licencja na wychowanie". Kobieta od lat jest na emeryturze, aktualnie ma 91 lat. Milwiw nie mieszka już jednak z rodziną. Właśnie trafiła do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Pani Marlena ostatnio zamieszkała w naszym domu. To bardzo miła kobieta - powiedziała w rozmowie z "Faktem" jedna z mieszkanek domu opieki.

Podobno 91-latka zadomowiła się już w placówce i jest w dobrej formie. Okazuje się również, że Baron nie zapomniał o babci i jak przystało na dobrego wnuczka, bywa w Skolimowie, by spędzać z nią czas.

Pan Baron często odwiedza swoją babcię. To lubiany muzyk - mówi informatorka tabliodu.

