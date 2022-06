Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Iga Krefft rozpoczęła karierę aktorską, będąc jeszcze dzieckiem. Miała 12 lat, gdy otrzymała rolę Uli Mostowiak w serialu "M jak miłość". O show-biznesie wie więc bardzo dużo i potrafi sobie radzić z nieprzychylnymi opiniami. Jednak pod jednym z najnowszych jej zdjęć pojawił się komentarz daleko wykraczający poza dopuszczalne normy.

Iga Krefft ohydnie zaatakowana w mediach społecznościowych

Iga Krefft przebywa obecnie we Włoszech, które wraz z przyjaciółmi przemierza samochodem. Aktorka chwali się zdjęciami z wakacji w mediach społecznościowych. Na Instagramie pokazała się ostatnio w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Jednak to nie fotografia wywołała najwięcej zamieszania, a dołączony do niej opis.

Brzydka w ch*j jestem, ale opalona i spocona jak nikt inny, cudna. Ślę buziaki.

Iga odpowiedziała w ten sposób na wścibski komentarz, który wcześniej dostała, a teraz upubliczniła w kolejnym zdjęciu.

Brzydka w c*uj jesteś, ale talent i głos masz jak nikt inny. Cudna! - brzmiał nieelegancki wpis.

Fani aktorki odnieśli się do słów internautki, która obraziła Igę.

Kur**two najwyższej rangi ten komentarz. Jesteś piękna, zamykam przewód sądowy.

Jaki komentarz piękny. Ciekawe, jaka piękna jest ta pani?

Jak smutnym trzeba być człowiekiem, by napisać komuś obcemu, że jest brzydki.

Myślicie, że Iga w odpowiedni sposób odpowiedziała na hejterski komentarz?

