Edyta Pazura, Robert i Anna Lewandowscy, Dorota Szelągowska, a nawet Rihanna wychodząc od fryzjera, mogli mieć gorszy dzień. Wszystko dlatego, że kolorysta postawił na zły odcień farby.

Edyta Pazura

Edyta Pazura screen Instagram / @edyta_pazura

Edyta Pazura dziś jest blondynką. W 2020 roku zamarzyły jej się jednak rude włosy. Postawiła na ciepły odcień, lecz nie była to dobra decyzja. Celebrytka chyba była tego świadoma.

Pytanie, czemu akurat tak? Jak po prostu chciałam mieć włosy w kolorze nachos - śmiała się.

Niedługo później wrócił do poprzedniej fryzury.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski Fot. Matthias Schrader / AP Photo ; Instagram/ @_rl9

W 2018 roku Robert Lewandowski przefarbował się na blond. Metamorfoza, delikatnie mówiąc, nie należała do udanych. W sieci zaroiło się od memów z piłkarzem i jego nową fryzurą w rolach głównych.

Kiedy sportowiec wrócił do poprzedniej fryzury, cieszyli się nie tylko fani.

Normalność przywrócona! Włosy Lewego znów czarne - czytaliśmy na oficjalnym anglojęzycznym profilu na Twitterze Bundesligi.

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska też kiedyś była blondynką. Co ciekawe, to piłkarz namówił trenerkę, by zafundowała sobie ciemne włosy, bo jak sam wyznał, od zawsze bardziej pociągały go brunetki.

Od początku zaiskrzyło, mimo że była blondynką, a ja wolę brunetki. Mówiłem Ani: "Coś czuję, że ten kolor ciemniejszy, jeślibyś została brunetką, to by ci jeszcze lepiej pasował". No i przefarbowała włosy - mówił Robert Lewandowski w 2015 roku w rozmowie z Magdą Mołek.

Anna Lewandowska w 2007/2008 i 2020 roku Instagram.com/ annalewandowskahpba

Dorota Szelągowska

Dorota Szelągowska lubi eksperymentować z fryzurą. Ekspertka od wystroju wnętrz najlepiej czuje się w jasnych kolorach, dlatego często stawia na blondy (chociaż przed laty była brunetką i nosiła długą grzywkę). Niestety, w 2018 roku fryzjerka przedobrzyła z rozjaśnianiem, przez co włosy prezenterki się spaliły.

Dorota Szelągowska Instagram/@dotindotin

Na wiosnę włosy zostały spalone, bo postanowiłam zdradzić Maćka Maniewskiego i poszłam do innego salonu. Kara. Maciek potem uratował je innym cięciem, cudownym, ale, niestety, włosów nie dało się uratować i sukcesywnie odpadały. Teraz pożegnałam się z włosami, ale mam fryzurę - wyznała we wpisie na Instagramie.

Szelągowska nie traciła jednak dobrego humoru. Dziś gwiazda TVN-u cieszy się zgrabną fryzurą.

Dorota Szelągowska Instagram.com/ dotindotin

Agnieszka Kotońska

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" miała na głowie wiele kolorów. Najgorzej prezentowała się w tlenionym blondzie. Włosy wyglądały na bardzo zniszczone i przesuszone. Do tego była fanką doczepów.

Dziś celebrytka cieszy się włosami w odcieniu orzechowego brązu. Wygląda dużo naturalniej.

Agnieszka Kotońska Instagram/ agnieszkakotonska

A pamiętacie Dorotę Wellman w żółtych włosach? Dziennikarka miała taką fryzurę w 2013 roku.

Dotota Wellman Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl

Więcej nieudanych metamorfoz gwiazd znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.