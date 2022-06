Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Alicia McCarvell prowadzi na TikToku bardzo popularny profil, na którym mówi m.in. o ciałopoztywności i akceptacji samej siebie. Ostatnio jednak otrzymała mnóstwo nieprzyjemnych komentarzy po tym, jak pokazała się u boku męża. Teraz tiktokerka im odpowiedziała.

Zobacz wideo Big Boy walczył z otyłością. "Miałem problemy z poruszaniem się"

Joanna Opozda krytykowana za zdjęcie z Vincentem

Ciałopozytywna toktokerka reaguje na hejt

Alicia McCarvell udostępniła nagranie z przygotowań do ślubu. Tiktokerka była ubrana w długą suknię z dekoltem, natomiast jej partner zdecydował się na białą koszulę z krótkim rękawem i eleganckie spodnie. Na koniec się pocałowali.

Pod krótkim filmem pary pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy. Internauci zarzucili mężowi tiktokerki, że jest z nią tylko dla pieniędzy. Ich zdaniem miałby czekać nawet na jej śmierć. Wszystko przez to, że wpisuje się we wzorzec atrakcyjnego mężczyzny, natomiast jego partnerka nie należy do najszczuplejszych kobiet. Tego typu głosów pojawiło się tak dużo, że Alicia postanowiła na nie odpowiedzieć w kolejnym nagraniu.

Udostępniliśmy nagranie, które publikują wszystkie pary w tym serwisie. Wszyscy jednak usłyszeli akurat o moim filmiku i wiemy, dlaczego. Zgodnie ze współczesnymi standardami piękna nasz związek nie ma sensu. Świat patrzy na nas i automatycznie ceni Scotta bardziej niż mnie. (...) Istnieje przekonanie, że ktoś, kto jest wysportowany, nie może być z otyłą kobietą. To wszystko tylko dlatego, że świat nas nauczył, że to ciało jest podstawą naszej oceny.

W dalszej części nagrania Alicia tłumaczy, że nie jest zazdrosna o męża.

Ludzie wciąż mnie pytają, czy jestem o niego zazdrosna, a odpowiadam, że nie. Wszyscy są zdziwieni, a to po prostu dlatego, że najlepsze, co mają do zaoferowania, to ciało. A to, jaką mam sylwetkę, nie jest nawet blisko szczytu jego listy tego, co ceni najbardziej. Ceni moje poczucie humoru, zaangażowanie oraz to, że się o niego troszczę.

Tiktokerka podkreśliła, że mąż kocha ją za to, jaka jest.

Anna i Robert Lewandowscy poszli na imprezę na Ibizie