Kasia Tusk na plaży, fanki łapią się za głowy. Poszło o strój córki: Biedne dziecko

Kasia Tusk od dekady jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, a pozycję ekspertki w dziedzinie mody przypieczętowała poradnikiem "Elementarz stylu", który ukazał się w 2016 roku. Wcześniej na blogu, a teraz głównie na Instagramie, Tusk publikuje idealnie wystylizowane fotografie, które mają być odzwierciedleniem jej codziennego życia. Gdy na profilu autorki Make Life Easier pojawiło się zdjęcie z pikniku na plaży, na którym wszyscy, włącznie z dziećmi, prezentują się w śnieżnobiałych ubraniach, komentujący zaczęli zarzucać Kasi Tusk, że ten obrazek ma niewiele wspólnego z realnym życiem.

Kasia Tusk krytykowana za plażową stylizację

Słoneczna pogoda i upały, które zawitały do Polski pod koniec czerwca, zachęciły mieszkającą w Sopocie Kasię Tusk do wizyty na plaży. Jak relacjonowała na blogu, spotkała się tam ze znajomymi, aby świętować urodziny bliskiej osoby. Nie była to jednak "zwykła" impreza, ale piknik we francuskim stylu z winem, bagietką i serem. Podczas spotkania obecna była także córka Kasi Tusk, która, podobnie jak jej mama i reszta gości, ubrana była od stóp do głów na biało. Do koronkowej sukienki dziewczynka miała dobrany również jasny kardigan i w takim stroju szalała na piasku.

Chociaż część obserwatorek zachwycała się ubiorem influencerki i jej kilkuletniej córki, a także pięknie wykadrowanym zdjęciem, pod instagramowym postem znalazły się też słowa krytyki.

Przecież to nie ma nic wspólnego z plażowaniem, ani życiem. To tylko bardzo skrupulatnie wystylizowana sesja do żurnala. Cyk focia i zaraz ściągamy te kiecki i do wody.

Biedne dziecko. Tak ubrane w upał. Bo liczy się selfiaczek.

Ależ chcemy być angielscy, chcemy być arystokratyczni. Kto tak ubiera dzieci na plażę? - piszą zażenowane internautki.

Niezależnie od krytycznych komentarzy Kasia Tusk bieli pozostanie raczej wierna. Kilka dni wcześniej blogerka oceniała plażowe stylizacje Polaków i podkreśliła, że to właśnie jasne odcienie powinny królować w wakacyjnym bagażu. Dodała również, że ubieranie się na biało może przybliżyć nas do turystów z Riwiery Francuskiej.